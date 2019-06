Alejandra Baigorria y su contundente respuesta a usuario que tildó de "mantenido" a su novio venezolano

Sale en su defensa. Alejandra Baigorria , en conversación con el diario Trome, se pronunció sobre los inescrupulosos comentarios de unos cibernatuas que tildaron de "mantenido" a su novio venezolano Arturo Caballero Pérez.

En declaraciones al medio citado, la empresaria restó importancia a los malintencionados comentarios y dijo lo siguiente: "Lo único que tendría que decir es que Arturo tiene más de 6 años en Perú, su papá es peruano, y tiene nacionalidad peruana".

Asimismo, la participante de 'Esto es Guerra' resaltó que muchos olvidan la migración peruana tras las crisis del país en los años ochenta.

"Lo que a mi me molesta de todo esto es que haya este tema con los venezolanos, no porque mi novio sea de dicho país, sino porque la gente no recuerda que en los años ochenta estuvimos muy mal y muchos peruanos emigraron a Venezuela", señaló.

"Pobre gente que no tiene nada que hacer y que no tienen vida personal", dijo Baigorria contra sus detractores.