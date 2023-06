La expareja de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Ale Venturo, arremetió contra Gianella Rázuri, la joven que fue relacionada hace unos días con el jugador tras protagonizar un ‘ampay’ junto a él.

Según la empresaria, la modelo estaría aprovechando ‘sus cinco minutos de fama’ para hacerse conocida ya que se ha pronunciado en diversos medios para hablar sobre el video con el jugador.

“Aparte ya sabemos que a ella le encanta la cámara y quiso aprovechar el momento”, (...) “Esa tipa, de lo peor, te juro”, aseguró Venturo.

BUSCA SU PERDÓN

La madre de la última hija del futbolista aclaró que ella no ha retomado una relación sentimental con Rodrigo, sino que fue él quien ha mostrado intención de volver a ser su pareja. “Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque mañana seguro sacas esta conversación”, aseguró.

“Pero es fácil sacar conclusiones de lo poco que ven o saben. Y esas palabras me las sacaron sin saber que grabaron. Yo jamás declaré algo así”, contestó Venturo tras ser cuestionada por sus declaraciones a otro medio.

Finalmente, la empresaria dijo que “falta mucho pan por rebanar” tras ser consultada por su actual vínculo con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.