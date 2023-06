El programa ‘Amor y Fuego’ difundió una grabación donde se escuchan polémicas declaraciones de Ale Venturo. En el audio filtrado, la empresaria reveló varios detalles sobre su relación con el futbolista de Sport Boys, a quien acusó de haberle faltado el respeto.

Sin saber que estaba siendo grabada, Ale Venturo expresó su decepción al referirse al futbolista. En la grabación, se escucha a la empresaria visiblemente afectada al hablar sobre el quiebre de su relación con Cuba.

“Yo estuve en el peor momento de su vida y aún así mira lo que hizo. Él (Rodrigo Cuba) fue desleal y obviamente después de una ruptura, de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada es difícil que las cosas sean igual”, reveló la influencer.

Cuando la reportera de ‘Amor y Fuego’ le consultó si el padre de su última hija le fue infiel, Venturo expresó tener dudas al respecto. “Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad. Yo me he quedado así... No sé (si fue infiel). Él dice que a él le escribían chicas” , agregó.





