Nicola Porcella es parte del programa de reality mexicano ‘La casa de los famosos’, de la productora Televisa. Aunque la expareja de Angie Arizaga había confirmado su participación allí hace algunos meses, recién se compartió dicho segmento que muestra la presencia de la ex ‘cobra’. Sin embargo, el peruano pasó un vergonzoso momento en medio de un episodio del reality show.

Sucede que Porcella se encontraba compitiendo en un reto de ‘La casa de los famosos’, el cual consistía en una prueba de resistencia con una camioneta a la que debían sostener por varias horas, con los brazos encima del automóvil. Nicola se mantuvo por un gran período de tiempo así, hasta que no pudo aguantar las ganas de orinar.

Precisamente, el que fue capitán de las cobras en ‘Esto es Guerra’ tomó la decisión de orinar en uno de los vasos con agua que les dieron a los participantes para que se hidraten durante la prueba. Porcella intentó miccionar dentro de los recipientes, pero sin soltar la camioneta para poder ganar.

No obstante, Nicola no pudo mantener los recipientes en equilibrio y se ensució con su propia orina, generando burlas en sus compañeros cuando vieron que el ex guerrero no iba a soltar el auto por nada. Porcella solo atinó a decir que “Se había orinado encima”.

