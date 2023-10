Aída Martínez preocupa a sus seguidores tras sufrir un accidente en una de sus últimas competencias, por lo que su esposo ha usado sus redes sociales para explicar cuál es la delicada situación de la modelo.

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la influencer, Adolfo Carrasco dijo que no puede explicar en términos médicos su estado de salud, sin embargo, pidió orar por ella.

“Aida está en la primera fase de recuperación, lo que se pide es no teléfono, no estrés y reposo absoluto o esto podrá empeorar de manera que no haya reparo. El problema que tiene es tan complicado que no puedo explicarlo en términos médicos ”, se lee en el pronunciamiento.

“El esfuerzo que hizo en el campeonato también empeoró su situación. Si alguien quiere verla solo será para hacerla pasar un buen momento, una sola cosa negativa en su mente puede ser catastrófico para su recuperación y aún faltan más intervenciones. Oremos por ella”, culmina el comunicado.

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico de Aída Martínez y qué causó su delicado estado de salud.





(Foto: @aidamartinezw)