La actriz Flavia Laos continúa en el ojo de la tormenta. Esta vez, fue la ex modelo Aída Martínez, quien aseguró que la ex integrante de ‘Esto es guerra’ hace "cosas peores" cuando sale a discotecas.

“Si ustedes (dirigiéndose a los periodistas) la graban más seguido verán peores cosas. Eso no es nada, las cosas que yo he visto. Yo estuve en una oportunidad en un auto con ella y estaba haciendo cosas muy sucias en un auto”, dijo AídaMartínez para las cámaras de Panamericana TV.

“La chica tiene actitudes raras, cuando te mira, los ojos se le salen. Toma un montón de agua no sé... Si no quiere que hablen de ella, entonces que no esté metida en cochinadas y deje de salir en la noche a embriagarse”, advirtió la ex modelo.

Estás declaraciones están referidas al video que lanzó el programa ‘Amor, amor, amor’ donde se ve a Flavia Laos en una discoteca muy cariñosa con el ‘guerrero’ Krayg Peña, y minutos después besándose con el mejor amigo del venezolano.