Aída Martínez sorprendió a sus seguidores al anunciar que se retirará por un tiempo de las redes sociales, pues fue sometida a una cirugía y no se siente bien emocionalmente tras el resultado de esta.

Aída señaló que le realizaron una mastopexia, una operación que tiene por finalidad levantar los senos, ya que la maternidad alteró su cuerpo y tenía complejos con su imagen.

“La lactancia hizo que se caigan y tenía ciertos complejos con el exceso de piel y demás, pero no estaba lista para verme al espejo con unos senos mucho más pequeños. Me siento sumamente vulnerable y triste y el proceso de la mastopexia es largo. No soy capaz de salir a la calle; nunca me sentí tan insegura”, explicó.

La también motociclista dijo que se retirará de las redes sociales y se tomará un tiempo para ella, pues necesita sanar su mente.

“Jamás imaginé que la cirugía podía dañarme tanto la cabeza. Solo espero que el tiempo sane mi mente y cuerpo. Les comunico esto porque estaré inactiva en redes lo que crea necesario. (...)Yo voy a salir de esto, pero también tengo derecho a ser frágil”, escribió.





