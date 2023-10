¡Le queda a pelo! Natalia Salas sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez por su aparición en la conducción del programa ‘El gran chef: famosos’, luego de que José Peláez se tomara una pausa para participar en una maratón en el extranjero.

Como se recuerda, la ausencia de Peláez en el reality culinario generó una serie de interrogantes entre el público. Ante las dudas, el programa de cocina presentó a Natalia Salas como su sucesora de forma temporal.

En el último capítulo de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ se pudo observar el avance de lo que será el siguiente capítulo de esta temporada.

Este anuncio estuvo lleno de noticias sorpresas, entre las cuales se pudo observar el regreso de una de las concursantes y ganadoras de la segunda temporada, pero en una faceta distinta.





¿Por qué se fue José Peláez de la conducción de El gran chef: famosos’?

José Peláez no estará en varios programas del reality, ya que cumplirá uno de sus más grandes sueños. “Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la maratón de Chicago, que es una de las maratones más importantes del mundo y sucede solamente una vez al año. Es por ese motivo que no estaré en el programa algunos días”, reveló.

Cabe mencionar que el actor es un admirador de los maratones. Por ello, desde hace ya algunos meses, Peláez venía preparándose para participar en una carrera en el extranjero. Esta es una de las más importantes a nivel mundial y ocurre tan solo una vez al año

