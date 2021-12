El abogado Daniel Leiva, quien era el representante legal de Dalia Durán, dio a conocer que renunció a la defensa legal de la cubana en el proceso que sigue contra el cantante John Kelvin, debido a las últimas declaraciones de Durán, quien exigió que su expareja salga de prisión.

Para Leiva, la cubana presentaría el conocido ‘síndrome de Estocolmo’, por lo cual estaría defendiendo a su agresor. Según el abogado, esta información la brindó en la última audiencia en la que representó a Durán, en donde también comunicó su renuncia.

“En setiembre Dalia tenía que pasar cámara Gesell y me dijo que no iba a ir porque no tenía quien cuidara a sus hijos. En noviembre, cuando John Kelvin y su abogado piden la variación de detención, me notifican y yo participo en la audiencia, pero minutos antes ella me dice ‘no asistas a la audiencia, ya fue suficiente y debe salir’”, indicó a Diario Ojo.

“Durante la audiencia renuncié, pero le dije a la jueza que Dalia no se encuentra bien psicológicamente, que tratará de ayudar (a John) porque no ha recibido tratamiento, tiene el síndrome de Estocolmo, pues le da pena la persona que está presa”, agregó el abogado Leiva.

Por otra parte, el letrado aseguró que Durán mantiene comunicación con la familia del cantante, sin embargo, cree que si John Kelvin hizo lo que hizo, entonces “tiene que ser condenado”.

Magaly Medina consideró que Dalia Durán necesita ayuda psicológica y se mostró indignada porque ahora quiere ser la ‘abogada de John Kelvin’.

Dalia Durán exigió la liberación de John Kelvin

La cubana cuestionó a la justicia de nuestro país por declarar infundado el cese de prisión preventiva a favor del cantante, pese a que no lograron acreditar nuevos elementos de convicción en el caso.

“¿Por qué al chico lo siguen teniendo detenido? ¿por qué no lo dejan que cumpla su comparecencia fuera, que firme o lo pongan hacer trabajo comunitario, pero que tenga el derecho de estar con sus hijos”, señaló la artista en una entrevista para el programa “Magaly TV: La Firme”.

Ya no se trata de mí y siento que hay un tema de abuso de autoridad por qué si ellos mismos, como autoridad, determinan un tiempo y no encuentran las pruebas, entonces ¿por qué lo siguen teniendo detenido?”, agregó.

La integrante de “Porque hoy es sábado con Andrés” reiteró que no le guarda ningún rencor a John Kelvin, y desea verlo nuevamente gozando de su libertad para que pueda compartir con sus hijos.

“Ya no quiero continuar con el proceso. Ya quiero que esto paré. Quiero estar tranquila, quiero que mis hijos estén felices nuevamente, yo ya no quiero más sufrimiento para él, para mi familia y para la familia de él”, sentenció.

