Uno nunca sabe cuándo o cómo puede surgir una buena idea de negocio. Juan Tagle Matto, fundador de PerúHG, es consciente de ello. En 2015, observando a su esposa embarazada mientras se pintaba las uñas, algo llamó mucho su atención y esto lo llevó a emprender con PerúHG, la primera empresa peruana que ofrece la personalización de cualquier objeto a través de la hidrografía.

“Estaba viendo cómo mi señora se pintaba las uñas. Sin pensarlo, arrojé algunas gotas de esmalte en agua y empezaron a formarse figuras con la pintura sintética. Al introducir una cuchara, las figuras se pegaron. Investigué un poco y esta técnica de pintura se llamaba swirling. Eso fue el inicio de todo”, cuenta.

Orientado por su vena artística y su pasión por hacer algo distinto, Juan continuó investigando sobre más técnicas de pintura y terminó enamorándose de la hidrografía, una técnica estadounidense que funciona.

“Siempre me gustó dibujar, pero nunca imaginé que podía convertir mi afición en un negocio. No soy artista. Todo empezó con tutoriales, como un juego. Me di cuenta de que acá no se practicaba esta técnica y puse en marcha el proyecto. Me capacité con unos chicos que vinieron de EE.UU.”, dice.

La innovadora técnica de pintura consiste en un proceso de impresión de imágenes tridimensionales con solo sumergir el objeto en agua, sin importar la complejidad de su forma.

“He usado la hidrografía para pintar de todo. No sabes todas las cosas que he hidrografiado. Hay un infinito de posibilidades. Tazas, bicicletas, encendedores, zapatos de mujer, zapatillas, aros de autos, tomacorrientes, interruptores de luz, monturas de lentes, etc. La idea es generar un impacto visual”, precisa.

CASO+ÉXITO

Con más de cinco años en el mercado, Juan Tagle ha logrado posicionar a Perú HG como la empresa líder y pionera de pintura y personalización con hidrografía.

¿Cuál fue la dificultad más grande a la que se ha enfrentado?

Tuve problemas para traer los insumos para practicar la hidrografía. Fue complicado poder conseguir todo, pero con el tiempo he aprendido a importar lo que necesito.

¿En qué se inspiró para incursionar en este mercado?

La hidrografía se inició en los Estados Unidos. Es otro nivel el que se observa allá. Me guie de lo que hace la empresa HG Arts. Ellos son lo más bravos.

¿Qué tan importante es el papel de las redes sociales en los negocios?

Facebook e Instagram son gratis. Son herramientas muy útiles, hay que saber usarlas. En nuestro caso, las fotos muestran a detalle el servicio que brindamos.

¿A qué tipo de financiamiento recurrió?

PerúHG se forjó con lo que tenía en el bolsillo. Desde un principio usé capital propio. Recuerdo que invertí 180 soles para comprar los utensilios necesarios para empezar.

- RECOMENDACIÓN PARA EMPRENDER

“Hay que ser perfeccionista y dar lo mejor en cada servicio”, dice Juan Tagle.

- PROYECCIONES A FUTURO

PerúHG busca difundir la hidrografía en el país y que la técnica sea cada vez más requerida.

- LO QUE SE NECESITA.

Para Juan Tagle, es imprescindible dedicar tiempo al negocio y tener pasión por marcar una diferencia.

SABÍA QUE

- Los caseros. Según Tagle, la mayoría de objetos que personaliza son del sector automotor y utensilios de barismo.

- Redes sociales. PerúHG cuenta con Facebook (www.facebook.com/PeruHG) e Instagram (@peruhg).