Tras las diversas declaraciones de los representantes del Ejecutivo en Perumin sobre el sector, Raúl Jacob, CFO de Southern, conversó con Perú21 y detalló las próximas inversiones de la compañía.

¿Qué opina sobre las declaraciones del primer ministro Alberto Otárola sobre que el proyecto Tía María no está en la agenda del Gobierno en la actualidad?

Considero que es una declaración con cierta prudencia para no perjudicar al proyecto. No creo que eso esté mal, porque va a permitir trabajar con más tranquilidad. Nosotros vamos a seguir trabajando y el proyecto irá adelante cuando tenga que iniciar su construcción.

¿Existe algún temor por parte de Southern de que Tía María se vuelva el próximo Conga?

No. Pensamos que el trabajo que hemos realizado ha dado muy buenos resultados. El proyecto tiene características que, desde nuestro punto de vista, lo hacen muy favorable para Arequipa, que además ha demostrado, a lo largo del tiempo, ser una región prominera. Entonces, pensamos que no debe haber algún problema. Creemos que la preocupación por temas ambientales ha sido ampliamente explicada, además, la tecnología que se va a utilizar es una de las mejores en el tratamiento ambiental. Por eso pensamos que el proyecto debe ir adelante. Si bien no hay una fecha determinada, ciertamente vemos que cada vez está más cerca el inicio de operaciones.

¿Comparte las declaraciones del ministro de Energía sobre que en el Perú no existe población antiminera?

Considero que hay grupos pequeños, muy ideologizados, que son antimineros, pero, en general, la población no lo es. La prueba de ello es que la población ve con agrado que un familiar, un hijo o un hermano tenga un puesto de trabajo en una compañía minera, porque las condiciones son bastante favorables para su desarrollo. Por eso digo que solo hay grupos muy pequeños muy radicalizados.

¿Cuáles son los planes de inversión de Southern en el Perú?

Tenemos tres grandes proyectos mineros y un proyecto metalúrgico, además de una posible expansión de la Mina de Cuajone. Son cinco proyectos que estamos evaluando, que en total son casi US$9,000 millones de inversión. En realidad, nosotros hemos seguido avanzando en estos proyectos. Por ejemplo, hablando de Tía María, nunca hemos dejado de hacer nuestro trabajo social. Incluso en la época del COVID-19 se incorporó a Arequipa como un área en la cual la compañía le iba a prestar especial atención, y eso se manifestó en una serie de acciones que afortunadamente han ayudado a Arequipa a afrontar la pandemia de la mejor manera.

Sobre los otros proyectos, ¿qué trabajos vienen realizando?

En el caso de Los Chancas, estamos trabajando con las comunidades de la zona, que son dos, y esperamos avanzar con el estudio de impacto ambiental a partir del próximo año. Asimismo, en el caso de Michiquillay, estamos en el proceso de exploración. Hay varias plataformas de perforación que están operativas y en un plazo de un año o un año y medio debemos tener una mirada más completa del depósito minero. Aunque los primeros resultados confirman las expectativas que tenemos respecto a Michiquillay.

Además, a medida que se va produciendo más concentrados de cobre, se necesita procesarlo en fundiciones y refinerías, de ahí que se ha decidido por proyecto de hacer una nueva fundición en el sur del Perú que estaría en Ilo, dentro de los terrenos de Southern. Tenemos un montón de posibilidades de crecimiento y lo que necesitamos es avanzar con estos proyectos para que se hagan realidad.

¿En el caso de Cuajone, la ampliación es inminente?

No, la ampliación tiene que ser aprobada por el directorio de la empresa para lo cual se hará una presentación formal más adelante.

