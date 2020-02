San Valentín es la ocasión perfecta para escapar con la persona ideal. Mejor aún si el 14 de febrero coincide con el inicio del fin de semana, que nos da la posibilidad de viajar y vivir un momento inolvidable.

El Perú posee una infinidad de destinos. Costa, sierra y selva nos ofrecen un sinfín de posibilidades para celebrar San Valentín.

Cusco

Cusco es el destino preferido por excelencia. Dos noches en la ciudad prometen ser especiales sin margen de error. En Latam, los pasajes ida y vuelta de Lima a Cusco, del 14 al 16 de febrero para dos personas, cuestan desde US$ 110 hasta US$ 295.

Asimismo, la página Booking, con los mismos criterios de búsqueda, ofrece una rama de eventuales alojamientos, con precios que varían desde los S/ 200 hasta los S/ 2,000, según las estrellas por las que estemos dispuestos a pagar.

Tumbes

Tumbes, el destino de los amantes del sol, la playa y aventura. En Latam, los pasajes ida y vuelta de Lima a Tumbes, del 14 al 16 de febrero para dos personas, tiene un costo de US$ 105. En Sky Airlines, por el contrario, los precios van desde los US$ 59 hasta los US$ 117.

Booking, con los mismos criterios de búsqueda, indica que los alojamientos tienen precios que oscilan desde los S/ 200 hasta los S/ 1,000, según las estrellas por las que estemos dispuestos a pagar.

Tarapoto

Tarapoto se ha convertido en unos de los destinos favoritos de los amantes de la naturaleza. La selva posee un perpetuo atractivo para aquellos que adoran la aventura.

Sky ofrece pasajes desde US$ 72 para las fechas antes mencionadas, para dos personas, ida y vuelta. En cambio, Latam ofrece pasajes desde US$ 134 hasta US$ 158. En cuanto a los alojamientos, los precios van, por dos noches, desde S/ 180 hasta S/ 600.

En todos estos destinos, tanto la alimentación, como los eventuales tours que se contraten, elevarán el presupuesto del viaje. Es importante, por ello, siempre contratar con agencias que acrediten formalidad y profesionalismo.