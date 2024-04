Un sétimo retiro de fondos de pensiones de las AFP perjudicará la reactivación económica del país y afectará a todos los peruanos, debido a que el gobierno tendrá que destinar mayores recursos al pago de la deuda porque se elevarán los costos de los intereses y esto implicará recorte de gastos en seguridad, salud y educación, sostuvo el vicepresidente de la calificadora de riesgo estadounidense Moody’s, Jaime Reusche.

“Hay varios temas relacionados con este retiro. Uno es que no se entiende el beneficio del retiro. Ya estamos muy lejos de los efectos de la pandemia, de la contracción del año pasado, con una economía recuperándose. Si la intención de esta medida es estimular la actividad económica y que esto estimule el consumo, ese no va a ser el efecto. La gente con mayor propensión al consumo, que retiró de su fondo, ya consumió ese ahorro. Curiosamente, lo que queda es lo de los más ricos, de la gente con mayor poder adquisitivo que no va a canalizar estos retiros hacia gastos ni a mayor ahorro interno o depositarlo en los bancos, sino que muy probablemente va a llevar estos ahorros afuera del país”, dijo en entrevista con un diario local.

Al ser consultado sobre la elevación de las tasas de interés para el gobierno por un sétimo retiro y debido a que las AFP son jugadores clave en el mercado de deuda soberana, Reusche sostuvo que al tener que pagar más intereses sobre la deuda, eso le pone mayor presión a que se expanda el déficit fiscal o que el Gobierno tenga que hacer recortes de gasto en otros rubros, para poder achicar ese déficit, lo cual es la meta este año pues está en niveles demasiado elevados.

“Y lo estamos viendo, porque el Ministerio de Economía está tratando de imponer austeridad casi franciscana a nivel de todo el Estado para llegar a la meta. Si a ese esfuerzo se le suman mayores costos de financiamiento para el Gobierno, eso implicará menor gasto en las cosas que quieren los ciudadanos: seguridad, educación, obra pública, salud. Esto tiene costos reales para el ciudadano de a pie y no beneficia absolutamente a nadie, salvo a la gente de mayores ingresos”, expresó.

Al referirse al argumento de los legisladores de la Comisión del Economía del Congreso de la República, que aprobaron un sétimo retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (S/ 20,600) para todos los afiliados a las AFP porque tendrá un efecto reactivador sobre la demanda interna, Reusche manifestó que ese razonamiento no es válido porque el trabajador promedio y los de bajos recursos ya retiraron todo lo que pudieron de su fondo de pensiones y, además, los que llegan a contribuir a los fondos de pensiones son una pequeña parte de los trabajadores en el Perú, lo que no generaría estímulo en el consumo.

“La recuperación que veamos en la economía tiene que ver más que nada con el efecto rebote. Entonces, esta medida de los retiros no es un mecanismo correcto para tratar de estimular la recuperación económica. No va a tener un efecto de ayudar a la reactivación económica; va a tener un efecto nulo sobre la actividad económica, pero sí un efecto negativo sobre las cuentas fiscales del país. Eso es contraproducente y les afecta a los ciudadanos del país porque implica recorte de gastos”, agregó.

Finalmente, dijo que Moody’s tenía previsto, en el segundo semestre del presente año, cambiar de negativa a estable la perspectiva del país, pero ante el anuncio de un sétimo retiro de fondos de AFP y escándalos de corrupción, que agitan el escenario político, esto tendrá que ser evaluado y tendrá una demora.





