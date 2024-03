Ante la aprobación en la Comisión de Economía del Congreso del proyecto de ley que permitiría un séptimo retiro de los fondos de AFP, de hasta 4 UIT o S/20,600, el profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo brindó algunos alcances de lo que significaría este nuevo acceso.

1. Si bien es cierto, se trata de dinero que le pertenece al afiliado, dicho capital no ha sido generado para destinarse a cualquier tipo de gasto personal o familiar, sino exclusivamente para generar una pensión de jubilación. Por lo tanto, se estaría desnaturalizando la razón de ser de este recurso.

2. En situaciones extraordinarias podría entenderse un retiro de los fondos de pensiones (como ocurrió durante la pandemia del COVID-19), pero se debe considerar que ya se han realizado seis retiros similares desde 2020, pudiendo un afiliado haber obtenido hasta S/68,500 de su cuenta individual de capitalización.

3. En el extremo, hasta podría justificarse el retiro para los afiliados que se encuentren desempleados o con menores ingresos, pero el proyecto de ley no acota en ningún sentido la posibilidad de disponer de los fondos de AFP, se tenga o no se tenga trabajo, se gane mucho o se gane poco, o se necesite realmente o no ese dinero.

4. Se debe tener presente que, cualquier retiro de fondos como el que se pretende aprobar, va en contra de la reforma del sistema de pensiones que el mismo Congreso busca impulsar, ya que reduce los fondos previsionales y genera menores pensiones en el futuro.

5. Lamentablemente, ni este proyecto de ley, ni ninguna de las normas que aprobaron los 6 retiros anteriores, incluye una propuesta de solución para aquellas personas que se quedarán sin fondos o con fondos insuficientes cuando lleguen a la edad de jubilación (según la SBS, hasta 8.3 millones de personas, 89% del total de afiliados a las AFP, podría quedarse con cero en su fondo).

6. Se sabe que estos retiros, al ocasionar menores pensiones de jubilación futuras, requerirán de un mayor gasto público por parte del Estado en el largo plazo, lo cual se traducirá en una mayor carga fiscal (más tributos) para todos los peruanos.

7. Los retiros de los fondos de AFP podrían ocasionar otros efectos colaterales, tales como la reducción temporal de la rentabilidad de los fondos de todo el sistema, el aumento de la inflación y el tipo de cambio en el corto plazo, y una posible rebaja en la calificación crediticia del país por parte de las clasificadoras de riesgo internacionales.

