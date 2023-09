Según un estudio, un 57% de especialistas peruanos en recursos humanos considera que los talentos de su organización no están enamorados de su trabajo.

El estudio ‘Cómo pueden los trabajos volver a enamorar’, de Bumeran, explora cómo perciben los profesionales de recursos humanos el vínculo entre los talentos y su empleo y cómo podría mejorar.

¿Y por qué los talentos no están enamorados de sus trabajos? El 67% los especialistas en recursos humanos en Perú consideran que es porque los trabajadores no sienten que su labor es valorada, el 53% porque los salarios no son justos y otro 53% porque no tienen posibilidades de crecimiento profesional en la organización.

Esta situación podría cambiar, según un 70% de los especialistas, si se cuenta un plan de beneficios que incluya descuentos, días no laborables, licencias pagadas, vacaciones extendidas y becas estudiantiles.

Otro 57% considera que hay que fomentar un ambiente de trabajo amigable con comodidades y respeto entre compañeros, 53% sostiene que es necesario pagar salarios acordes a las horas trabajadas, 47% considera necesario permitir horarios flexibles que ayuden a lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral.

El 40% de los especialistas sostiene que el beneficio más importante para que los talentos amen su trabajo es el buen clima laboral, el 27% considera que es el salario justo, el 10% destaca la flexibilidad laboral, otro 10% el home office y el 3% las capacitaciones.

“Es importante prestar atención a las demandas y necesidades de las nuevas generaciones que ingresan a las compañías, y es que existe una tendencia a la renuncia por parte de los profesionales más jóvenes, no por falta de compromiso sino por la búsqueda de mejores condiciones laborales que les permitan alcanzar un verdadero equilibrio en su vida”, resalta Dora Pinedo, jefe de marketing de Bumeran Perú.