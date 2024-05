El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló este jueves que la pobreza durante 2023 alcanzó 29%, lo cual representa un incremento de 1.5% con respecto a 2022 (27.5%). Estas cifras han encendido las alarmas, puesto que se trata la cifra más alta de pobreza desde 2020.

Aunque la presentación del informe estuvo cerca de hacerse esperar, debido a que se anunció ayer la postergación de la presentación por motivos de fuerza mayor, su publicación ha remecido a la opinión pública y al propio gobierno, debido a que este es el segundo año consecutivo en el que la pobreza aumenta. En 2022 aumentó 1.6% en comparación a 2021, cuando se ubicó en 25.9%.

El documento denominado Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023′, reveló que las zonas con mayor incidencia de pobreza son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, cuyo porcentaje se encuentra entre 39.9% y 43.8%.





¿Qué es la pobreza monetaria?





De acuerdo al INEI, se considera pobre “a todos los miembros del hogar cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente no supera el umbral de pobreza”. Este umbral puede variar de acuerdo a la institución y país que lo mida, sin embargo, se trata de una medición objetiva

Para medirla, se establece una condición objetiva como lo es el ingreso que se mide en términos monetarios. Por ello también se hace mención de “monetaria”, debido a que no contempla las dimensiones no monetarias de la pobreza, como la desnutrición, necesidades básicas insatisfechas, exclusión social, entre otras, sino que se consideran únicamente el gasto y el ingreso monetario.

Además, esta pobreza se divide en dos: pobreza extrema y pobreza. La línea de pobreza extrema es la cantidad de dinero necesaria para adquirir una canasta de alimentos que permita satisfacer un mínimo de necesidades alimenticias de las personas.

Mientras tanto, la pobreza es el valor de la línea de Pobreza Extrema sumada la cantidad de dinero necesaria para satisfacer un conjunto de necesidades no alimentarias, pero que también son consideradas esenciales, como el transporte, prendas de vestir, vivienda, educación, salud, recreación, muebles del hogar, entre otros.





¿Cómo se mide?





Para establecer la línea de pobreza, el INEI, a través de la Encuesta Nacional de Hogares de 2010, determinó una canasta de alimentos conformada por los 110 productos más consumidos por los peruanos. De estos productos, 103 son alimentos consumidos dentro del hogar, mientras que 7 fuera de este. El precio de los productos de esta canasta se actualiza anualmente y, en base a esto, se establece la línea de pobreza y extrema pobreza.

“Esta canasta considera el mínimo de energía requerida por el poblador peruano que efectúa actividades de acuerdo con su sexo, edad y lugar de residencia”, establece la metodología del INEI.

En 2023 la línea de extrema pobreza fue de S/ 251 mensuales por cada persona que integra un hogar. Esta cantidad es la necesaria para cubrir un mínimo de requerimientos de energía.

Mientras tanto, la línea de pobreza total en 2023 fue de S/ 446 per cápita mensual. Esta cifra, según el INEI, “constituye el valor mínimo mensual necesario que requiere una persona para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”.

Esto quiere decir que, quienes obtienen ingresos menores a S/251 mensuales, se encuentran en situación de pobreza extrema y no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Mientras que, quienes tiene ingresos inferiores a los S/446 mensuales, se encuentran en situación de pobreza.

Esta medición, si bien no contempla otros indicadores no monetarios como brechas sociales, es un indicador de suma importancia puesto que indica qué porcentajes de peruanos no obtiene los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.





