El comienzo del año es una buena época para hacer una pausa, planificar nuestras metas y considerar buenos hábitos para el resto del año. El manejo de nuestras finanzas personales es un tema clave sobre el que vale la pena detenerse: buena planificación nos puede ayudar a cumplir con nuestros objetivos y a vivir más tranquilos.

Por ello la plataforma Finanzas Al Toque, de la Asociación de Bancos del Perú, te trae algunas recomendaciones al respecto:

Elabora un presupuesto familiar:

Un presupuesto familiar te ayuda a tomar decisiones a tiempo para llegar más tranquilo a fin de mes, y es una ayuda importante para ahorrar. Elaborarlo es sencillo, y lo puedes hacer mes a mes en tres simples pasos:

Primero, haz una lista de todos los ingresos de dinero que anticipas que tendrás.

Segundo, haz una lista de todos los gastos que puedes tener en el mes. Esto incluye gastos fijos que tendrás que hacer de todas maneras (como pago de alquiler, colegios, deudas), gastos variables (que pueden variar ligeramente, como transporte, comida, electricidad) y gastos extras (para darse gustitos, como regalos o salidas de entretenimiento). Ordénalos de más importante a menos importante.

Tercero, haz un simple cálculo: la suma total de ingresos, menos la suma total de gastos. El resultado te dirá qué tan equilibradas están tus finanzas personales.

Gestiona tu presupuesto:

Cuando ya tienes tu presupuesto armado, puedes anticipar si tus ingresos esperados alcanzarán o no para tus gastos esperados. Si ves que no te alcanzarán, puedes hacer ajustes: reduce o elimina algún gasto. Lo mejor es eliminar primero aquellos que tienen menor importancia para ti. Evalúa cómo puedes reducir algunos gastos no imprescindibles y cómo puedes reemplazar esa actividad. Una vez que puedes pagar tus gastos principales, entonces te será más fácil destinar un monto para salidas o paseos familiares.

Fija una meta de ahorro:

El ahorro te ayuda a cumplir metas y a hacer frente a emergencias, y la mejor manera de hacerlo es ahorrar un poco cada mes del año, de manera disciplinada. Para ello, fíjate una meta de ahorro mensual según tus posibilidades. Considera este monto mensual de ahorro en tu presupuesto, en la lista de gastos importantes, y asegúrate de reservar ese monto de ahorro tan pronto como te sea posible. Los bancos, las cajas y las financieras tienen alternativas de ahorro que te ayudarán a que tus ahorros crezcan en el tiempo. Consulta cuáles son las opciones que ofrecen mayor tasa de interés, y pregunta bien por las condiciones.

Atento a los “gastos hormiga”:

Hay gustitos que nos damos en el día a día que parecen chicos, pero que pueden sumar un monto mensual considerable si no nos moderamos. Estos gastos hormiga pueden ser la compra de gaseosas, de golosinas o de un café camino al trabajo. Lo mejor es fijarse un monto diario máximo, según las posibilidades que te indique tu presupuesto, y nunca excederse de ese monto. Siempre que hayas planificado estos gustitos y que te permitan ahorrar mes a mes, podrás permitírtelo. De lo contrario, lo mejor será encontrar alternativas: prepararte una bebida en casa es una buena alternativa.

Identifica épocas de mayores gastos:

Hay momentos del año en que muy probablemente tengamos que gastar más. Las fiestas navideñas son un claro ejemplo, pero también pregúntate si debes renovar un electrodoméstico, si quieres viajar con la familia de vacaciones, o si por cualquier motivo hay un mes del año en que gastarás más. Una vez que hayas identificado estos momentos, empieza a ahorrar mes a mes para solventarlos sin problema. Ahorrar hoy te hará la vida más fácil mañana.