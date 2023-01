El déficit fiscal descendió de 2.5% del PBI en 2021 a 1.6% del PBI al cierre de 2022, informó el Banco Central de Reserva (BCR). De esta forma la nueva tasa se muestra menor en 0.9 puntos porcentuales a la del año previo.

“La reducción del déficit fiscal obedeció, principalmente, al crecimiento de los ingresos corrientes del gobierno general en 12.7%, tributarios y no tributarios. Esto último, producto de la recuperación de la actividad económica y del efecto de los mayores precios de los principales minerales de exportación e hidrocarburos en 2021 y primeros meses de 2022, alcanzando el coeficiente ingresos corrientes a PBI un nivel de 22.1%, el más alto desde 2015″, precisó el BCR.

La entidad también reportó que los gastos no financieros del gobierno general mostraron un menor ritmo de crecimiento 6.0%, por el retiro del gasto de respuesta frente al COVID-19 y por la reactivación, lo que se tradujo en una reducción del gasto como porcentaje del PBI a 22.0%.

En diciembre del año pasado, el sector público no financiero registró un déficit de S/15,021 millones, principalmente, por los menores ingresos corrientes del gobierno general en 11.2%, tanto tributarios como no tributarios. Por su parte, se registró una caída de los gastos no financieros del gobierno general en 2.6%, en particular del gobierno nacional y gobiernos regionales.

Operaciones del sector público no financiero - BCR

“La reducción interanual de los ingresos se produce en un marco de corrección de precios de productos de exportación, a lo que se suma un menor nivel de ingresos extraordinarios, factores que se han traducido en menores ingresos por regularización, impuesto a la renta de personas jurídicas no domiciliadas y multas, IGV a las importaciones e interno, canon y regalías petroleras y gasíferas, y regalías mineras”, acotó el Banco Central.

