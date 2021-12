La incapacidad del Gobierno de Pedro Castillo para lidiar con los recientes bloqueos del corredor minero del sur, que comenzaron el 20 de noviembre, llegaron ayer a su etapa más crítica. Ayer en la noche, MMG Ltd., dueña de Las Bambas, anunció en la Bolsa de Hong Kong que desde este sábado suspenderá las operaciones de la mina localizada en la región Apurímac.

“La empresa informa que el diálogo permanente con las comunidades de Chumbivilcas siguió siendo infructuoso, y no se llegó a una solución para levantar los bloqueos, lo que llevó al agotamiento de insumos críticos de la mina. Debido a las continuas restricciones a la logística de entrada y salida, Las Bambas no podrá continuar con la producción de cobre desde el 18 de diciembre de 2021 (hora de Perú)”, informó la compañía en un comunicado.

La crítica situación que atraviesa el sector –la mina Cerro Lindo (en Ica) adoptó una medida similar el martes debido a bloqueos– parece pasar desapercibida para el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke. Prueba de ello sería que este insiste con la demagogia de aumentar impuestos por medio de una reforma tributaria que incluye de forma peculiar a la minería.

La insistencia de Francke se observó en medio de las expectativas del Gobierno respecto a que el Congreso le otorgue las facultades legislativas en materia tributaria, fiscal y financiera, algo esencial para la reforma tributaria.

Por ello no sorprendió que ayer en la mañana, Francke criticara la postura de la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juarez (Fuerza Popular), por no estar de acuerdo con el alza de impuestos. Y todo sucedió horas antes de que dicha comisión discutiera a las seis de la tarde el predictamen sobre el pedido de facultades que presentaría luego ante el Pleno del Parlamento.

“Si el Congreso en los últimos años otorgó 16 veces facultades legislativas en materia tributaria, por qué ahora se niega la facultad. ¿Por qué personas y empresas con altos ingresos no pueden aportar más para cerrar brechas en salud, educación, saneamiento y carreteras?”, dijo el titular del MEF a través de su cuenta de Twitter.

Horas después, la Comisión de Constitución aprobó, con 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, un predictamen que no incluye, entre otros aspectos, modificaciones al régimen minero, ni a las tasas del Impuesto a la Renta para primera y segunda categoría.

Un MEF ideologizado

El exministro de Economía, Alfredo Thorne explica que la discusión debe centrarse en cómo lograr una mayor recaudación sin afectar el crecimiento económico del país y que una reforma de ello requiere un debate técnico en el Parlamento por la vía regular (proyecto de ley).

“Si les subimos en exceso el impuesto a un sector, corremos el riesgo de que las inversiones se vayan y perdemos la posibilidad de recaudar ese dinero. Entonces, me parece que ese concepto sectorial que él (Francke) tiene fuese una obsesión (...). Me da la impresión de que el MEF está ideologizando el debate”, precisó a Perú21.

Por otra parte, el economista Elmer Cuba consideró que deben evitarse la delegación en temas tributarios.

“En lo tributario no deberían dárselas, Nada que tenga que ver con tasas, eso se discute en el Congreso de forma abierta”, anotó.

Baltazar Lantarón: “Hay una actitud pusilánime de este Gobierno”

Para el Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, el Ejecutivo debe tomar acciones concretas e inmediatas para hacer respetar el Estado de derecho en Las Bambas. La economía y estabilidad de miles de familias está en juego.

¿Por qué el conflicto de las Bambas no tiene solución si hay una mesa de diálogo entablada por el Ejecutivo?

Las expectativas de nuestros hermanos son muy altas. Es difícil negociar con quienes quieren ser parte de la zona de afectación de la mina, cuando están a 200 kilómetros. Soterradamente quieren recibir regalías contractuales y canon y eso es inviable.

¿Llevan 26 días, sin contar los bloqueos anteriores, cómo califica el accionar del gobierno?

Hay una actitud pusilánime de parte del Ejecutivo, tienen que ver que no están ejerciendo la función de gobernar. Deben de tener una actitud de respeto al Estado de derecho en el país.

¿Quiénes son los más perjudicados?

Están perjudicando a más de 24 mil habitantes de Challhuahuacho. Muchos son microempresarios emergentes que han brindado servicios por terceros a la empresa minera como los hoteles. También están los que tienen préstamos en los bancos. La pregunta es: ¿quién va a hacerse responsable de esa deuda cuando los habitantes no puedan pagar al banco en el tiempo previsto?

¿Qué solicita al Gobierno como autoridad?

Queremos que se declare en emergencia la vía del corredor minero sur, sin que se interrumpa el diálogo. La falta de decisión del Ejecutivo ha paralizado las actividades económicas y, si seguimos así, nos convertiremos en un cementerio. Ellos dicen que están encaminando el diálogo, pero si no hay resultado no vamos a seguir dialogando todo el año. Lo que se tiene que hacer es tomar el toro por las astas y dar una solución al tema del conflicto. Yo no pido criminalizar la protesta, yo pido que se abra la vía.