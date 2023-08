La semana pasada el directorio del BCRP mantuvo su tasa de referencia en 7.75%, la que empezó a aumentar en agosto de 2021, pero que no modifica desde febrero este año. Mientras tanto la inflación se ha ido reduciendo, pero todavía se encuentra por encima del rango meta establecido entre 1 y 3% anual, y las expectativas de inflación han continuado cayendo en los últimos meses. Como resultado de estos desarrollos, la tasa de referencia en términos reales (tasa nominal menos expectativas de inflación) ya es bastante positiva, situándose alrededor de un 3%.

Una política monetaria neutral es aquella donde la tasa de interés real de corto plazo es consistente con un crecimiento del PBI cerca de su potencial y con una inflación estable acercándose al rango objetivo. En el Perú el BCRP en su Reporte de Inflación de septiembre 2022 estimó la tasa de interés neutral (también llamada natural) en 1.5%, por lo que estamos enfrentando una política monetaria contractiva. La tasa de interés neutral es una variable no observable que debe ser inferida de otras que sí lo son, cuya evolución futura también debe ser estimada, por ello la cautela de los banqueros centrales para introducir cambios en la trayectoria de las tasas.

En un artículo reciente escribí sobre la dura tarea de los banqueros centrales que tienen que implementar políticas en un contexto cambiante rodeado de mucha incertidumbre sobre variables que no controlan. Tanto el informe del BCRP sobre su reunión de la semana pasada, donde una vez más decidió mantener el nivel de la tasa de referencia, como la presentación de su gerente de estudios económicos nos hacen pensar que las tasas nominales de referencia ya no se aumentarían más, y, por el contrario, podríamos estar cerca del inicio del ciclo de la reversión de incrementos previos. Ya no se mencionó, como en meses anteriores, que esta pausa en el aumento de tasas no significaba que no se vayan a aumentar a futuro, dando a entender esta vez que cualquier cambio futuro sería hacia una reducción de tasas.

En el contexto actual de expectativas de crecimiento bastante pobres, así como de reducción de la inflación, se podría esperar que tal vez tan próximo como en la reunión del 14 de septiembre, el BCRP anuncie una primera reducción de tasas, obviamente considerando información actualizada sobre la inflación, las expectativas de la misma y la actividad económica. El reto del BCRP es continuar la lucha contra la inflación, pero evitando prolongar demasiado la política monetaria contractiva en un contexto de caída de la demanda interna y del crecimiento económico como el que estamos experimentando. La economía peruana es como un enfermo que está saliendo de una infección gracias a la medicina, pero con efectos secundarios que lo están debilitando, lo que requiere analizar si debemos modificarle la dosis. Tenemos un buen doctor.