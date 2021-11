No hay reforma: solo más impuestos para los mismos contribuyentes

El Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley N°583/2021-PE para que le otorgue facultades legislativas en temas tributarios, fiscales y de reactivación económica. Según el ministro de Economía, Pedro Francke, el objetivo es recaudar S/12 mil millones más hacia 2022 y “combatir el incumplimiento tributario y aumentar la progresividad”.

Analicemos esta iniciativa. Para empezar, según el informe “Cálculo del tamaño de corrupción y la inconducta funcional en el Perú” de la Contraloría, en 2019, de los S/156 mil millones que el Estado ejecutó, S/23 mil millones se perdieron por corrupción. Para un gobierno que ha afirmado tantas veces que no permitirá que la corrupción exista durante su gestión, lo primero que se le debería pedir es que realmente luche contra ella. Solo si se reduce la corrupción en un 50%, se conseguirían esos S/12 mil millones.

En segundo lugar, salvo la reforma tributaria para mypes, el resto de medidas cargarían con más impuestos a los mismos contribuyentes formales. Esto es inoportuno en un contexto de crisis. Solo en Lima la cantidad de personas adecuadamente empleadas es de 700 mil menos en comparación con 2019. Va contra toda teoría y lógica que, en recesión, los impuestos suban.

Finalmente, este Gobierno no genera ninguna confianza en la forma en que usará estos recursos. Por el contrario, sin un rumbo claro, con ministerios copados por profesionales poco capacitados, con mentiras y contradicciones de parte del presidente, ¿con qué derecho les podría pedir más dinero a los contribuyentes? Primero, que trabaje por reducir los niveles de informalidad. Con el 75% de la economía fuera del sistema, cualquier paquete tributario será solo un acto injusto y poco eficiente.

Conclusión: que el gobierno mejore y luego que pida más dinero. Según un informe del Banco Mundial, los esfuerzos de las administraciones tributarias en América Latina pueden ser más efectivos si hay más ‘moral tributaria’. Sin embargo, entre los factores que atentan contra esta moral está la creencia de que el país no va en la dirección correcta y la percepción de que las entidades públicas no están atendiendo los problemas sociales más urgentes.

Los impuestos no son obligaciones morales, son obligaciones legales pero en el marco de un contrato. El contrato es entre el ciudadano y el Estado. ¿Si el Estado no es confiable, no usa bien el dinero o lo roba, por qué debería el contribuyente pagar más impuestos? Por ello, es necesario plantear reformas que hagan más eficiente al Estado en el manejo de los recursos.

Hogares con vivienda alquilada

Medidas tributarias que afectarían el pago de impuestos de las personas naturales

Cambios en los tributos sí afectarían a la clase media

La congresista Sigrid Bazán afirmó que estas medidas no afectarían a la clase media, pero es falso. Modificar las tasas por ingresos de rentas de capital (5%) y de trabajo (entre 8% y 30%) afecta a la clase media, porque son las grandes empresas y las familias con mayor poder adquisitivo las que contratan más y consumen más.

Además, las tasas de Impuesto a la Renta de 1ª y 2ª categoría también aumentarían 10%. Así, quienes tienen ingresos por alquiler y venta de propiedades u obtienen rentabilidades por invertir en el mercado bursátil serían gravados con 5% más. Esto también afecta a la clase media. Según la Enaho, en 2020, casi un 1 millón de hogares habitaba una vivienda alquilada. En tanto, uno de los mayores inversores de la bolsa son los mismos ciudadanos, a través de las AFP, que administran fondos de jubilación. Con esta medida, se reduce nuestra rentabilidad futura.

Facultades tributarias, así como están planteadas, no

El Congreso no debería otorgar facultades poco acotadas al Ejecutivo. Perú es uno de los que menos recaudan en el mundo por la reducida base tributaria. El 80% de ingresos tributarios se soporta en menos del 1% de contribuyentes y la mitad de esos ingresos son del IGV e ISC.

“La capacidad de legislar en materia tributaria es del Congreso. Hoy más que nunca el país necesita certidumbre, predictibilidad, seguridad jurídica. El único poder del Estado que puede asegurar esas condiciones es el Congreso”, dice Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).