Tener un Essalud con mejor gobernanza y menores irregularidades es posible. O al menos eso cree el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela, quien en conversación con Perú21TV explica que las iniciativas para mejorar Essalud ya se discuten en una mesa técnica. Además, aclara que toda alza del sueldo mínimo deberá realizarse en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

La presidenta se refirió en el mensaje a la nación a aumentar el sueldo mínimo. ¿Es momento para hablar de un alza?

Desde un primer momento dijimos que la propuesta de nuestra cartera era que más allá de un incremento, nuestra mayor labor era poder dictar con el consenso de las partes, entre empleador y trabajador, un decreto supremo que tecnifique el incremento. Es decir, un incremento de la remuneración mínima que no solo quede en la facultad del gobernante de turno, sino que se establezcan criterios económicos, variables económicas, de productividad, de inflación, que permitan saber de antemano en qué fechas y cuándo se puede hablar de incremento. Y sobre eso estamos trabajando durante los últimos cuatro meses, logrando el resultado de reinstalar el Consejo Nacional de Trabajo que estuvo un año inactivo.

Hablaron de un proyecto para regular y ordenar los feriados. ¿Cómo va esa iniciativa?

Lo que dijimos en una oportunidad fue que hablar de 16 feriados es mucho. Nuestro país, a diferencia de otros, tiene 30 días de vacaciones. Si le sumamos los 16 feriados estamos hablando de 46 días en los que en la gran mayoría no existiría una real productividad. Tenemos un equipo técnico que está evaluando un proyecto. Todavía lo estamos avanzando y consideramos que la forma correcta también sería socializarlo a través del Consejo (Nacional del Trabajo).

¿Para cuándo tendrían esta iniciativa lista?

Yo vislumbro a partir del fin de mes, de agosto, poder tener un proyecto más sólido que luego pueda ser socializado con los gremios empresariales y las centrales sindicales.

¿Qué medidas contemplan para reactivar el empleo adecuado, el empleo de calidad?

Cuando la presidenta dio su discurso el 28 de julio resaltó la obra de infraestructura que va a crear tanto en educación, de salud, de vías, que son temas con los que se ha comprometido (…). Esas obras en particular van a generar empleos de calidad. Nuestro ministerio también tiene un programa de empleo temporal que se llama Lurawi, que está dirigido a sectores de extrema pobreza y que ahora, con El Niño, lo estamos direccionando a obras pequeñas que permitan preparar a las comunidades ante este posible fenómeno. Y tenemos un proyecto que estamos preparando, dirigido a los jóvenes, más dirigido a tecnología.

¿Cómo avanza ese proyecto para los jóvenes?

No puedo adelantar mucho. Es un tema que todavía está en formación. Precisamente el día de hoy (ayer) tenemos una reunión con el viceministro de Trabajo y el viceministro de Empleo para ir dando los toques finales de este proyecto y luego socializarlo a través de las demás carteras. Creo que en unos 20 días podríamos tener un proyecto más sólido en relación con este hub laboral que está dirigido netamente a los jóvenes, con espacios nuevos, con incentivos tributarios y económicos que permitan emplear a jóvenes en temas de tecnología y ciencias de redes.

Essalud ha tenido muchos cambios. ¿Es necesario reestructurar la gobernanza de Essalud?

De hecho, sí, resulta necesario, pero como Ministerio de Trabajo hemos iniciado una mesa técnica dirigida a analizar la gobernanza de Essalud, en la que participan no solamente los consejeros del directorio, las centrales sindicales, los gremios empresariales, sino también actores importantes como pacientes a efectos de ir analizando cuáles son los temas referentes a la gobernanza (…). Hoy nos enfrentamos a una realidad triste que es que no hay un stock de medicinas correcto, no se está atendiendo en emergencia de forma correcta a los asegurados.

¿Es necesario que se reste poder a la presidencia de Essalud y que haya una mayor capacidad de fiscalización desde el directorio?

El directorio es importantísimo. Essalud dentro de su gobernanza tiene un directorio y darle mayor fortaleza a través de una mejora normativa es imperante, es necesario, pero son temas sobre los que no quiero adelantarme. Van a ser conclusiones de las mesas técnicas que hemos establecido. No quiero de alguna manera, con una opinión, tratar de viciar este procedimiento de carácter técnico que hemos empezado, pero sí puedo adelantar que todos nuestros esfuerzos están dirigidos a que desde la jerarquía, desde la organización, hasta la atención al asegurado, sea de forma correcta a favor de los pacientes.

¿Cuál es el estado de la Inscripción de la Fenatep?

Es un tema muy importante porque efectivamente, si no me equivoco, en mayo un ciudadano presentó una solicitud dirigida a que se anule la inscripción de esta federación. Efectivamente, hubo una resolución de primera instancia que anuló la inscripción. Luego se percataron que hubo errores en la notificación, lo que obligó a que se reinicie el trámite. Tengo entendido que el trámite se ha reiniciado. La federación (Fenatep) incluso ha presentado sus descargos y estamos próximos a dictar una resolución final.

Datos:

Varela estudió Derecho y Ciencias Políticas y tiene una especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla - La Mancha, en España, y una en Litigación Oral en la Universidad de Medellín, en Colombia.

El ministro ha sido docente en las universidades Nacional Mayor de San Marcos, de San Martín de Porres y de Lima.





VIDEO RECOMENDADO