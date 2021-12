Tras el anuncio de la suspensión de la producción de cobre de la mina Las Bambas, en Apurímac, debido al bloqueo de vías de la comunidad de Chumbivilcas que demanda acuerdos comerciales con la compañía minera, el presidente de la minera Buenaventura, Roque Benavides, sostuvo que en estos momentos de reactivación económica no se puede estar golpeando a ese sector.

“Lamentablemente estos bloqueos de carreteras, que son absolutamente ilegales y que no se condice con el estado de derecho que debería existir en el país, impide que las operaciones puedan desarrollarse normalmente. Esto genera una imagen muy negativa del Perú”, refirió Benavides en RPP.

Agregó que si la producción de Bambas no sale impactará en el crecimiento económico del país. “Si se le sumamos la inestabilidad tributaria que plantea el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, es la tormenta perfecta”.

En ese sentido, expresó que las comunidades tienen derechos a reclamar de manera alturada y no pueden realizar actos con medidas de fuerza que impiden operaciones económicas.

Asimismo, el también decano del Colegio ingenieros del Perú indicó que hay US$ 56,000 millones en inversión en minería que no se están dando, lo cual generaría 2.3 millones de puestos de trabajo.

“No hay derecho que estemos golpeando de esta manera a empresas de la seriedad de MMG, no hay derecho lo que se hizo con el bloqueo en Antamina o lo que pasó con Hochschild (por la orden del cierre de minas). Estos son muy malos mensajes, es evidente que si queremos tener mucha más actividad económica en zonas tan aisladas, como Chumbivilcas, Ayacucho o Áncash necesitamos respetar la ley y el gobierno no puede estar azuzando”, comentó.

En otro momento, Benavides señaló que el país se necesita mucha más infraestructura y que la industria minera podrían generar ese avance que favorecería a la población.

“Por eso se debe dialogar de manera constructiva. Si la alternativa es la construcción de un ferrocarril se puede hacer una Asociación Público–Privada (APP) y se puede invertir adecuadamente los recursos que genera la minería para el bienestar de esa zona en el país”, manifestó.

Además, el funcionario pidió al Gobierno conversar con MMG para que le dé seguridad y ponga sobre la ley a las poblaciones para que no bloqueen carreteras.

Cabe señalar que Las Bambas produce un promedio de 400,000 toneladas de cobre al año, o alrededor del 2% del cobre mundial.

