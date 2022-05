El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, informó que la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), a través de la Resolución N° 2264, falló a favor del Perú, al calificar de restrictivas las medidas que viene imponiendo el Estado Plurinacional de Bolivia a las exportaciones de vegetales que provienen de nuestro país.

“El Gobierno peruano solicitó a la SGCAN el inicio de una investigación por las restricciones al comercio impuestas por Bolivia. Es el caso de la no emisión de los permisos fitosanitarios de importación, y la suspensión de las inspecciones fitosanitarias en el Centro Binacional de Atención en Frontera - CEBAF Desaguadero. Finalmente, la decisión de la Secretaría General de la Comunidad Andina fue a favor de nuestro país”, dijo Sánchez.

Como se recuerda desde junio de 2021, el Perú tomó conocimiento que productores y empresarios nacionales enfrentaban dificultades para el envío de papas, tomates, cebollas, zanahorias, paltas, limones, uvas y chirimoyas, al país altiplánico. Debido a ello, Perú buscó soluciones a nivel bilateral. Sin embargo, a pesar de diversas comunicaciones e intentos de arribar a un acuerdo, Bolivia continuó imponiendo restricciones.

En la investigación, la SGCAN determinó que las medidas que venía aplicando Bolivia constituyen una barrera al comercio que contraviene el proceso de liberalización y la normativa comunitaria andina.

Así, en la resolución, se otorgó un plazo de 30 días calendario al vecino país para levantar las restricciones señaladas y garantizar el normal desarrollo de las importaciones. Además de solicitarle reportes trimestrales sobre la emisión de los permisos fitosanitarios de importación, inspecciones fitosanitarias y del proceso de importación en el CEBAF Desaguadero por un periodo de un año, debiendo proporcionar el primero dentro de los próximos 30 días.

“Saludamos la resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina y esperamos el próximo restablecimiento de los flujos comerciales, en cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Bolivia es un importante socio comercial y un destino resaltante para nuestros productos”, señaló el ministro.

Exportaciones

En el 2021, las exportaciones peruanas al mundo, de papas, tomates, cebollas y zanahorias alcanzaron los US$ 1.7 millones, US$ 872,000, US$ 100,7 millones y US$ 37,000, respectivamente.

Mientras que las de paltas frescas, limones, uvas frescas y chirimoyas registraron exportaciones por US$ 1,083 millones, US$ 4,3 millones, US$ 1,261 millones y US$ 228,000, respectivamente.

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación en en el rango etario para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En este video te contamos todos los detalles de cuáles son los requisitos, por qué es importante y a quiénes les corresponde.