María Isabel León Klenke: "Vamos a deslindar de las empresas corruptas"

Por: Joaquín Rey / Isaac Vásquez Tello



María Isabel León es muy paciente. Mientras se alista para una entrevista con Perú21.TV, la futura presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) adelanta opiniones sobre la coyuntura local, la educación o las cuotas de género. Así se prepara para comentarnos los planes que tendrá esta entidad en los siguientes años.

En 2016 usted fue parte del equipo técnico y vocera de Fuerza Popular en los temas de educación. A la fecha, ¿usted guarda algún vínculo, relación o simpatía con el fujimorismo y Fuerza Popular?

Bueno, yo ya he declarado que efectivamente participé en la campaña electoral como una profesional en educación que aportó en el plan de educación acotado. Fui incluso vocera en temas educativos durante la campaña. Esta terminó y no tengo ningún cargo político, no tengo afiliación política, no tengo ningún tipo de vinculación más allá de la amistad que pueda guardar con algunas personas y los afectos que pueda tener, que eso no lo voy a negar jamás, pero más allá de eso, mi trabajo profesional es totalmente independiente de cualquier corriente política.

¿Qué va a hacer la Confiep y, en particular, su gestión para enfrentar el problema de la corrupción?

Desde la Confiep yo les garantizo que tenemos unos códigos de ética únicos, que hemos establecido unificando para todos los gremios y los vamos a hacer cumplir. Mi interés es visitar cada uno de los gremios que nos conforman. Nosotros vamos a deslindar definitivamente de empresas corruptas que estén vinculadas a estos temas graves que afectan al país.

El señor Roque Benavides manifestó que había una campaña de destrucción del sector privado en general, en la política, en los medios. ¿Comparte ese punto de vista?

Bueno, lo que pasa es que esa reacción fue a raíz de estos excesos que hay en la Fiscalía y en el Poder Judicial con respecto a los aportes que hizo la Confiep a su campaña de comunicación. Aquí pienso que se ha confundido totalmente el rol que tiene un gremio privado, como es la Confiep, que tiene legítimo derecho de exponer en sus planes o tiene el derecho de proteger el modelo que consideramos es el viable para el país (…). Entonces sí entiendo la posición de mi predecesor en el lado de que hay un exceso de la Fiscalía de involucrarnos en actos de corrupción de los que no tenemos ninguna responsabilidad.

¿Considera que habría algunos cambios o ajustes que hacer a este modelo económico para que sirva mejor para todos los peruanos?

Soy una convencida de que el sector privado es el que va a apuntalar definitivamente el crecimiento del país. Se dice que nosotros buscamos el trabajo precario y contratar la mano de obra barata y yo creo que eso es un error. O sea, los colaboradores son fundamentales para el desarrollo de las empresas y sobre todo para las empresas del siglo XXI, que tenemos una visión de responsabilidad social, y ahí sí creo que tenemos un tema pendiente desde el Gobierno hacia el Estado y hacia los trabajadores para revisar un poco todo este sistema y esta reforma laboral.

¿Cuál es el camino a seguir para tener una reforma laboral con la que estén de acuerdo el sector privado, los trabajadores y la clase política?

Creo que el camino es esa visión tripartita entre el empresariado privado, los sindicatos y el Estado. O sea, debemos tener una visión conjunta, sincerar cuáles son estas propuestas de estos informes que existen, que están sobre la mesa y otros que nosotros vamos a consensuar al interior de nuestro gremio para después hacerlas públicas y discutirlas. Tenemos que cuantificar el impacto que tienen estas medidas tanto para los empresarios como para el estado y los trabajadores para poder llegar a un acuerdo final.

¿La reforma debe verse en el Consejo Nacional de Trabajo?

Sería lo ideal.

¿Debería también verse en el Poder Legislativo?

Es más, yo creo que el debate podría darse en el interior de nuestro gremio, y lo vamos a tener. Es un tema transversal que es muy importante para nosotros, vamos a debatir internamente, vamos a cuantificar los proyectos que hay, vamos a probablemente proponer algunas ideas que tenemos, pero debidamente sustentadas y acotadas para ver el impacto que tiene.

¿Estas propuestas que usted me está mencionando se van a ver este año?

No me arriesgaría a hablar de plazos porque eso lo tenemos que consensuar al interior de nuestro gremio, tenemos que conversar y cuantificar las medidas que podamos proponer para que sean lícitas y sustentables. No queremos lanzar propuestas a la loca o de manera irresponsable, sino hacer un estudio claro de cuáles son las implicancias que tendrían estas reformas para el bienestar final, tanto de los empresarios como de los empleados en general.

Entonces habrá una propuesta de la Confiep para la reforma laboral…

Definitivamente.

¿Cómo califica la respuesta del Gobierno en el conflicto Las Bambas? ¿Desde el sector privado se puede hacer algo para evitar conflictos de esta naturaleza?

Considero que la empresa ha cumplido cabalmente con los compromisos que asumió con las comunidades (…). El Estado tiene que estar más presente en la resolución de los conflictos, no esperar a que estos germinen y lleguen a una posición en la que se incumplen las leyes y, por ejemplo, se bloqueen carreteras (…). Pienso que el premier ha hecho lo adecuado y ha dialogado con las comunidades, que es lo importante para solucionar los problemas.

¿Hay proyectos que deban ser destrabados de forma prioritaria este año?

Hay una serie de aspectos transversales en los que nosotros queremos aportar y queremos trabajar. Queremos dejar de ser un gremio reactivo, que esté dando respuesta a las situaciones que se van presentando, y queremos ser más proactivos (…). Vamos a hacer una revisión de todo lo que está ocurriendo, vamos a hacer una agenda de temas transversales para poder sentarnos a dialogar con el Gobierno, con el Estado, y hacer nuestras propuestas. Seguramente van a tener conocimiento de esto en los próximos días porque queremos organizarlo de manera responsable para poderlo comunicar.

¿Tía María es un ejemplo de proyecto que debería destrabarse este año?

El proyecto Tía María es uno de los más importantes que están en cartera y se tiene que llevar adelante, pero como digo, tenemos que bajar la temperatura de la confrontación y escucharnos para poder dar estos espacios de inversión de manera correcta. De parte del empresariado, cumplir con todos los derechos laborales que tienen los trabajadores, por ejemplo. Y de parte del Estado, proponer o propiciar leyes que también respeten los derechos de las empresas. Creo que lo que tenemos que hacer es encontrar un punto medio en el que nos escuchemos.

Será la primera presidenta de la Confiep. ¿Qué podemos hacer para promover más la participación de las mujeres en cargos de alta responsabilidad?

He llegado adonde estoy por mi preparación y mi trabajo. Estoy liderando temas gremiales hace 11 años y he ido escalando y subiendo en posiciones porque he querido hacerlo y evidentemente he aprovechado mis oportunidades. Soy una convencida de que las mujeres tenemos un enorme potencial. Somos distintas probablemente en mucho a los hombres, pero tenemos el derecho a tener igualdad de acceso a todas las posiciones a las que queramos llegar (...). Estas cosas no se pueden imponer por decreto, tiene que ser un tema cultural que tenemos que ir transmitiendo y que se vayan comprendiendo al interior de las empresas que tener mujeres genera ventajas.

¿No podrían las cuotas ayudar a elevar el 5% de directores de empresas que son mujeres o podrían haber ayudado a que una mujer llegase antes a la presidencia de la Confiep?

Siempre digo que no soy dueña de la verdad y siempre estoy abierta a escuchar diferentes posiciones. He escuchado algunas voces que hablan de este sistema de cuotas, sobre todo en el sistema político y que son de necesidad temporal. Hay que evaluarlo y podría ser, pero en general no soy partidaria de esto. Creo que las personas deben tener libertad de llegar a los cargos que quieran en el número que quieran.

Hace poco el Congreso discutió el proyecto de ley que regula las fusiones empresariales. ¿Se haría bien en fortalecer al Indecopi?

Creo que las normas de fusión están presentes en todas las economías. Lo importante es ver cómo se va a concebir esta norma, cómo es que se va a definir retroalimentándonos desde todos los sectores: desde el privado y desde el Estado (…). La Confiep no está en contra de una ley de fusiones, pero sí hay que estudiar bien que la forma como se dé la norma sea la correcta y objetiva.

¿Qué posición tiene ante la norma antielusiva?

Uno de los principales problemas que tiene el Perú es el tema tributario. Si no hay una recaudación adecuada, no podemos tener dinero para hacer una redistribución; pero uno de los problemas más fuertes que tenemos es la evasión en el pago de IGV e Impuesto a la Renta, tanto de personas naturales como de empresas. Los montos que se manejan son de S/56 mil millones al año. La evasión es ilegal. Ahí tenemos un problema enorme, que si se soluciona estamos hablando del 30% o más del presupuesto nacional del año. Eso es lo que se evade, lo que las personas y las empresas no están dispuestas a pagarle al fisco. La elusión es un tema distinto, es un tema que no está penalizado (…). Los montos de elusión están entre S/2,500 y S/5,000 millones al año. En la evasión del Impuesto a la Renta y de IGV estamos hablando de S/57 mil millones. No quiero decir que esto es menos importante, pero hay que solucionar lo que es más perjudicial para el país. La regulación de la norma antielusiva tiene que ser clara y predecible.

DATOS



- La Confiep ha tenido 20 presidentes desde su fundación en 1984. El último de ellos ha sido el empresario Roque Benavides. María Isabel León será la vigésimo primera persona en asumir el cargo.



- La proporción de mujeres respecto a los hombres que ocupan cargos directivos en el sector privado también favorece a los varones. Solamente el 5% de los directores ejecutivos de las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) son mujeres.



- “Lamento profundamente la noticia de la partida del dos veces presidente del Perú, Alan García Pérez. Expresó mis sentidas condolencias a su familia y a los miembros del Partido Aprista”, dijo León, a través de su cuenta de Twitter.



- León no cree que el caso Las Bambas, ya solucionado, haya afectado los planes de inversión del sector privado. A ello, agregó: “Sí creo que hay que cuidar esos ambientes (de inversión) para que puedan generar la confianza en el empresariado”.

TENGA EN CUENTA



- El 30 de abril, María Isabel León Klenke jurará como la primera presidenta de la Confiep.



- Ella se ha desempeñado como vicepresidenta de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior y como presidenta de CADE 2015 por la Educación. También ha sido miembro del Comité Ejecutivo de IPAE y presidenta del Comité Estratégico de Educación de esta institución.



- Es licenciada en Educación por la Universidad Cayetano Heredia y cuenta con una maestría en gerencia social en la PUCP.