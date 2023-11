Ser el principal proveedor de cemento en un país altamente sísmico como el Perú ya es una responsabilidad grande. Y que el 80% de las viviendas sean autoconstruidas, es decir, sin la asesoría de un profesional, con todos los riesgos que implica, el compromiso es mayor.

Por ello, desde hace tres años, Unacem, la productora de clinker y de cemento, como líder del sector trabaja en una campaña integral para concientizar a sus consumidores de la importancia de la construcción segura.

Y esto no es algo para la foto, sino, la compañía es consciente de que, si no hace nada, la operación no es sostenible. Pues, la autoconstrucción concentra el 70% de los despachos de cemento de Unacem, que comercializa a través de bolsas.

“Nuestro propósito como empresa cementera es: unidos crecemos para construir un mundo sostenible. Todas nuestras operaciones tienen un enfoque de sostenibilidad, siempre, poniendo el foco en el cuidado del medioambiente y en la calidad de vida de los peruanos”, afirmó Gabriel Barrio, director comercial de Unacem, al programa Marcas & Mercados que conduce Flavia Maggi, vicepresidenta de Ipsos Perú y CEO de los Premios Effie Perú.

FUERA DE LA CAJA

La campaña de Unacem partió con el objetivo de brindar todas las herramientas posibles para educar a la población sobre cómo construir de manera segura.

Así, de las tres marcas que comercializa en la unidad de negocio de cemento embolsado, aprovechó la popularidad de Cemento Sol, así como de la asesoría de profesionales y la Cámara Peruana de la Construcción para lanzar “Los 8 pasos de la construcción segura de Cemento Sol”.Barrio comentó que una vez lista la campaña con el mensaje claro, la primera apuesta fue volcarla en la web. Un año después, con la finalidad de darle un alcance mayor, se optó por dar a conocer los consejos mediante una historia animada.

Esta tiene como protagonista a una niña cuyo nombre es Sol Segura, dándole al clavo con la marca y el objetivo de la campaña. Sol busca construir un albergue para dar cobijo a perros abandonados, por lo que necesita de una buena construcción y narra los pasos para hacerlo.

Por ello, la historia se llamó Protegiendo los Sueños de Sol y fue publicada como cuento para niños. Si bien el alcance fue mayor debido al formato, igual tuvo un límite.

Barrio dijo que Unacem firme con su propósito empezó a evaluar las distintas alternativas para hacer escalable la historia, lo que la llevó a pensar fuera de la caja y a romper paradigmas.

“Nos embarcamos en el proyecto de hacer un cortometraje animado que dura 12 minutos, gratuito, que está en Youtube y TikTok y ha tenido mucho éxito. Ha sido visto por más de 6 millones de personas en más de 35 países en el ámbito mundial, incluso en donde no se habla castellano”, detalló Barrio.”Nos hemos dado cuenta de que salirnos un poco de las reglas, ser disruptivo y con una buena historia, el consumidor va a conectar y te va a ver”, comentó.

Disfrute de la entrevista completa en Perú21TV.

DATOS

Grupo Unacem tiene dos unidades de negocio, cemento embolsado y cemento a granel.

La unidad de cemento embolsado de esta empresa comercializa en el mercado las marcas Cemento Sol, Cemento Andino y Cemento Apu.

VIDEO RECOMENDADO