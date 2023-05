JP Morgan compra banco First Republic tras quiebra.

JP Morgan Chase compró la mayoría de los activos del First Republic Bank luego de que esta última protagonizara el segundo mayor desplome en la historia de EE.UU. y no presentara una plan de rescate apropiado. La adquisición se produjo en el marco de un acuerdo organizado por las autoridades estadounidenses.

El First Republic Bank fue uno de los más afectados por la caída del Silicon Valley Bank, que quebró en marzo, y la semana pasada dio a conocer una pérdida de más de US$100,000 millones en depósitos durante el primer trimestre de este año.

Despues de conocerse las pérdidas, fue intervenido este lunes 1 de mayo por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, autoridad financiera de EE.UU. que asegura los depósitos de los clientes de la banca. En ese contexto, First Republic fue subastado por las autoridades y vendido a JP Morgan, que ganó el concurso.

El gigante financiero de EE.UU. adelantó por medio de un comunicado que asumirá y protegerá todos depósitos del First Republic, tanto “los asegurados como los no asegurados”, para brindar “fortaleza financiera, capacidad y capital al sistema bancario de EE.UU. y a First Republic”.

“Nuestro gobierno nos invitó junto a otros a dar un paso adelante, y lo hicimos”, dijo el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon.





EL ACUERDO

El acuerdo se concretó la madrugada del lunes e implicará que JP Morgan desembolse aproximadamente US$13,000 millones para cubrir las pérdidas del First Republic. Entre estas se incluye cerca de US$92,000 millones en depósitos de ahorristas, de los cuales unos US$30,000 millones eran depósitos a largo plazo.

Además, entre la compra de los activos del banco, figuran créditos por US$173,000 millones.





VIDEO RECOMENDADO