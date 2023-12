En el Congreso se debate el proyecto de ley de industrias, lo cual ha generado controversia por un supuesto costo fiscal. Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, gremio que respalda la iniciativa, asegura que la iniciativa no afecta a la economía.

¿En qué consiste el proyecto de ley de industrias?

Es un proyecto que en otras palabras industrializa al país, es decir, que tiene una visión de desarrollo productivo. Como se sabe, la industria viene perdiendo espacio en nuestra economía. En 2010 hemos pasado de tener 16.5% de participación y en 2022 llegó a escasos 12.9%, y hay que considerar que los países que forman parte del primer mundo lo han hecho primero mirando y desarrollando su manufactura. Ahora, este proyecto tiene algunos enfoques, uno de los cuales refiere que Perú debe identificar sectores de su manufactura en los cuales tenga grandes ventajas comparativas, ya sea por la abundancia en materias primas o alguna diferenciación de costos. Otro enfoque es el territorial, porque a nosotros nos preocupa que Lima siga concentrando el 60% de la producción nacional.

Desde el Ministerio de Economía se ha cuestionado la iniciativa porque podría significar pérdidas de los ingresos fiscales.

Nosotros lo conversamos con el ministro de Economía (Álex Contreras) y nos ha dicho que no hay una posición oficial del MEF, sino la de una funcionaria. La posición del Ministerio va a salir en cualquier momento y espero que sea razonada. Además, hay que considerar que la ley no sería retroactiva, así que no aplicaría a las industrias que hoy está tributando bajo el 29.5% de renta. Hay un estudio del economista Jorge Baca Campodónico que señala que el PBI en 10 años se incrementaría en más de S/131,000 millones en nuestro país y esto significa más o menos crecer en 23% de lo que hoy es el PBI de Perú. La recaudación, además, aumentaría en S/25,000 millones, 12% más de lo que hoy se recauda.

¿No pone en riesgo el reparto de utilidades?

No se puede especular. Hace poco vi las declaraciones de alguien de ComexPerú que señala que se ponen en riesgo las utilidades de los trabajadores al decir que las empresas vamos a reinvertir para tener beneficios, lo cual es falso. El reparto de utilidades para los trabajadores está protegido por ley.

Se ha dicho que puede crear incentivos para la corrupción dentro de los gobiernos regionales.

En el proyecto se habla de crear polos de desarrollo en las regiones porque tuvimos una experiencia hace tiempo con la famosa Ley de las Zonas Altoandinas, en la que se exoneraba de todo tipo de tributos para los que se sitúen en zonas por encima de los 2,500 a 2,600 metros sobre el nivel del mar, pero no se trata solo de exonerar el Impuesto a la Renta, sino de hacer atractivas a las regiones y para ello hay que darles las condiciones para el desarrollo. Esto no es darles más facultades a los gobernadores para generar beneficios, pues ellos ya tienen esas facultades.

¿Les han informado en el Congreso cuándo se vería el proyecto?

Tenemos conocimiento de que tanto la Comisión de Economía como la de Producción están en debate y esperamos que pronto puedan ver el tema en el Pleno del Congreso, ya que es una iniciativa que el Perú viene esperando desde hace mucho. Hay que ponerse a la altura de la modernidad y contar con una industria competitiva.