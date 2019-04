Inversiones mineras crecieron 20.1% a nivel interanual al sumar US$ 395 millones en febrero

Durante el mes de febrero de este año, las inversiones en actividades mineras ascendieron a US$ 395 millones, superando en 20.1% lo registrado en el mismo mes del 2018 (US$ 329 millones), de acuerdo a los datos publicados en el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM) .

Asimismo, el resultado de febrero fue superior en 17.8% a la inversión registrada en el mes de enero (US$ 335 millones) de este año.

El resultado permitió que en el primer bimestre del 2019 la inversión privada en el subsector minero sume un total de US$ 730 millones, monto que implica un incremento de 31.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Evolución mensual de las inversiones mineras desde enero de 2018 a febrero de 2019. (Fuente: MEM) Evolución mensual de las inversiones mineras desde enero de 2018 a febrero de 2019. (Fuente: MEM) Evolución mensual de las inversiones mineras desde enero de 2018 a febrero de 2019. (Fuente: MEM)

El crecimiento se vio reflejado en la mayoría de los rubros, siendo el más destacado Equipamiento Minero que registró el mayor monto de inversión (US$ 169 millones) y representó el 23.1% de las inversiones mineras ejecutadas hasta febrero del 2019.

La cifra de inversión durante febrero de las inversiones en equipamiento minero registró un crecimiento interanual de 257.9%, lo cual la ubicó como el principal aportante a las inversiones mineras, en general, desplazando al rubro Planta Beneficio.

El resultado se debió esencialmente a la inversión registrada por parte de Anglo American Quellaveco (US$ 35 millones) y Marcobre (US$ 12 millones), empresas que no reportaron inversión en dicho rubro en el mismo mes del 2018.

En cuanto a las inversiones en Planta Beneficio, esta sumaron US$ 82 millones, cifra superior en 4.9% a lo registrado en febrero del año previo y que es consecuencia de la mayor inversión de Minera Chinalco Perú en la construcción de su proyecto Ampliación Toromocho.

La inversión acumulada en enero y febrero en este rubro fue superior en 76.9% en comparación a similar periodo del año previo.

Por su parte, la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación fue de US$ 91 millones en el periodo analizado, registrando un crecimiento de 91.6% respecto a febrero de 2018.

Las empresas más destacadas en este rubro son Marcobre, con US$ 32 millones ejecutados en su proyecto Mina Justa, y Minera Yanacocha , con US$ 9 millones ejecutados en el desarrollo del proyecto Quecher Main.

La inversión conjunta de ambas empresas contribuyó a que la inversión en el rubro ascienda a US$ 151 millones en el acumulado de enero y febrero, registrando un crecimiento interanual de 85.6%.

De otro lado, según el tipo de inversión, las empresas mineras ejecutaron el 52% en actividades de crecimiento; es decir, labores necesarias para el desarrollo de proyectos, ya sean nuevos, ampliaciones, reaprovechamiento y otros.

A su vez, la inversión realizada en actividades de sostenimiento, la cual es necesaria para mantener las actividades mineras existentes a niveles de producción actuales (no incluye costos de mantenimiento ni costos de operación), representó el 48% restante.