Credicorp, holding de servicios financieros líder en el país, presentó la edición 2022 del Índice de Inclusión Financiera (IIF), un estudio elaborado por Ipsos que mide la relación entre las personas de Latinomérica y los productos y servicios del sistema financiero en ocho países: Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá y México. Este documento busca ser una herramienta para comprender los retos en inclusión financiera y tomar decisiones estratégicas de modo que más personas ingresen al sistema formal.

Para la construcción del IIF se consideraron tres dimensiones: acceso, uso y calidad percibida. Además, se definió una escala del 0 a 100, en la que un mayor puntaje significa un mayor nivel de inclusión financiera. Para recopilar la información, se entrevistaron a más de 13,000 personas: 5000 personas en el Perú y 1200 en Colombia, Chile, Bolivia, Panamá, Argentina, Ecuador y México.

“Estamos convencidos de que la inclusión financiera está ligada directamente con el bienestar social, pues el sistema financiero puede ser el catalizador del progreso de las personas. En ese sentido, debemos tener claro los retos que enfrentamos en esta dimensión. Con esto en mente, lanzamos esta nueva edición de nuestro Índice de Inclusión Financiera, que va en línea con nuestra estrategia de Sostenibilidad de crear una economía más inclusiva y sostenible”, explicó Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp.

En esta edición, Perú alcanzó 39.8 puntos sobre 100, lo que significa un incremento de 2 puntos frente a la edición 2021 del índice (37.9); no obstante, el país se ubica en el penúltimo puesto (7) a nivel latinoamericano, superando solo a Bolivia.

Dimensión acceso

La dimensión de acceso es la que más creció. Y en este punto, se resalta que los peruanos ahora conocen un promedio de siete productos financieros, destacando que el 37% conoce 10 productos a más (el porcentaje en el 2021 fue 30%). La tarjeta de crédito, las cuentas de ahorro y ahora las billeteras móviles son los más populares. Sobre este último producto, se resalta el crecimiento del conocimiento y uso de las billeteras móviles: el 49% de peruanos que cuenta con una de estas aplicaciones afirma usarla diariamente o varias veces a la semana.

Por otro lado, solo el 36% de peruanos cuenta con al menos un producto financiero. De manera complementaria, 7 de cada 10 peruanos no cuenta con productos de crédito en una entidad formal.

Asimismo, el 65% de peruanos sigue percibiendo alguna barrera que impide el acceso al sistema financiero formal (un porcentaje que se redujo desde el 72% del 2021). Entre las principales se encuentran la falta de ingresos, el desinterés en este sistema o la percepción de no necesitarlo.

Se evidencia en el índice que existe una correlación muy fuerte entre la inclusión financiera y el acceso a internet. Aquellos que cuentan con este servicio duplican en puntaje en el ránking respecto a los que no lo tienen: la cifra a nivel regional es de 48.5 versus 24 puntos, y en el Perú es de 44.7 versus 25.4. Una figura similar se repite en cada país.

“Esto indica que parte esencial de la inclusión financiera como la conocemos en el 2022 implica tener una conexión ya sea en casa o en el celular, si tomamos en cuenta el crecimiento del uso de las billeteras móviles”, explica Pasquel.

Dimensión uso

De acuerdo con el IIF, en el lapso de un mes, el 74% de los peruanos no utiliza productos financieros (por ejemplo, tarjetas de débito o crédito) para hacer transacciones básicas. Este porcentaje solo es superado en Bolivia, con 83%. En general, el efectivo sigue siendo la prioridad en cuanto a modalidades de pago de los peruanos para la compra de insumos como alimentos o productos del hogar (más del 90% de personas indicó usar efectivo para estas acciones). No obstante, el IIF evidencia un gran crecimiento en cuanto al uso y conocimieto de las billeteras móviles, que ahora figuran en el segundo puesto en cuanto a modalidades de pago en un gran número de categorías, superando a las tarjetas de crédito y débito. El Perú es el único en donde ocurre una situación así.

Por otro lado, en el Perú un importante 73% indicó que no ahorró nada en el último año. Y del 27% que sí lo hizo, 11 pp. guarda el dinero en algún lugar de su hogar. El principal motivo (y que triplica al segundo puesto) expuesto según el estudio es que los ingresos no alcanzan para el ahorro. Luego siguen respuestas en las que los encuestados afirman que no les interesa o no necesitan ahorrar.

A nivel regional, la dimensión de uso tiene un puntaje promedio de 29.2. El ranking lo encabeza Chile con 46.8, seguido de Panamá (41.7), Argentina (38.3), Ecuador (30.8), Colombia (25.2), México (26.5), Perú (22.0) y Bolivia (19.9).

Dimensión Calidad percibida sobre los productos y servicios

Esta dimensión ubica al Perú en el penúltimo puesto del ránking, superando solo a Argentina. En una escala del 1 al 5 -en donde 5 significa que la persona tiene una excelente postura respecto al sistema financiero- el puntaje del país es de 2.87.

En cuanto a la facilidad para obtener un producto de ahorro o crédito el puntaje es de 3.01, mientras que en términos de variedad de productos que ofrece el sistema el puntaje llega a 3.

Junto a Chile, el Perú tiene la peor percepción de Latinoamérica sobre los prestamistas informales: un 45% los rechaza, mientras que solo el 15% tiene una opinión positiva hacia ellos.

Finalmente, un 49% de personas califica como buena o muy buenas a las billeteras móviles, evidenciando el importante crecimiento de estas aplicaciones dentro de la vida cotidiana de las personas.

Para conocer los resultados completos del segundo Indice de Inclusión Financiera de Credicorp, ingresa aquí: https://www.grupocredicorp.com/indice-inclusion-financiera/