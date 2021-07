Las exportaciones peruanas sumaron en el primer semestre del año US$ 23,642 millones, lo que significa un incremento de 42.6% respecto al mismo periodo del 2020, según las cifras preliminares del la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL sostuvo solo en junio del 2021 se apreció un alza de 40.8% en los envíos, en relación al mismo mes del año anterior, cuyo monto ascendió a US$ 3.967 millones.

Los envíos hacia China, nuestro principal destino, sumaron en junio US$ 1,058 millones, cifra que representó un avance de 45.2%. En tanto, Corea del Sur reportó US$ 350 millones (65.4%), India totalizó US$ 272 millones (27.9%), a Suiza se exportó US$ 158 millones (26.7%), Chile con US$ 132 millones (73.8%), Emiratos Árabes Unidos registró US$ 126 millones (6.2%), y Países Bajos con US$ 123 millones (58.2%).

De otro lado, las variaciones negativas se dieron hacia Estados Unidos, cuyos envíos a ese país cayeron en 4.4% tras sumar US$ 515 millones, le siguió Canadá con -17.3% (US$ 181 millones) y Japón con -7.6% (US$ 128 millones).

Productos exportados

Entre las principales líneas de productos exportados se encuentran los minerales de cobre por el precio de US$ 857 millones (-3.4%); oro, US$ 647 millones (22.1%); paltas frescas, US$ 232 millones (49.8%); y cátodos de cobre refinado, US$ 222 millones (85.6%).

Igualmente, figuran harina de pescado, US$ 183 millones (140.9%); minerales de hierro, US$ 147 millones (485%); gas natural licuado, US$ 75 millones (609.8%); minerales de zinc, US$ 69 millones (20.2%); minerales de plomo, US$ 63 millones (62.8%); y minerales de molibdeno, US$ 56 millones (52.8%); variaciones respecto a junio del 2020.

Por otro lado, dentro del macro sector no tradicional destacaron, además de los envíos de paltas frescas, pota congelada con US$ 48 millones (236.9%), espárragos frescos con US$ 36 millones (19.8%), mandarinas frescas o secas sumaron US$ 31 millones (25.5%) y alambre de cobre refinado totalizaron US$ 23 millones (230.1%).

