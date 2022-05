Las exportaciones peruanas a los países de la Alianza del Pacífico (AP) –además del Perú es integrado por Chile, Colombia y México– sumaron US$ 702.7 millones en el primer trimestre de 2022, lo cual representó un incremento de 2.5% en comparación a lo registrado en igual período del 2021 (685.7 millones), reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según el gremio, este avance se explicó por las exportaciones no tradicionales (US$ 557.9 millones), que registraron el 79.4% del total y mostró una variación positiva de 9.9%. Por su parte, las primarias (US$ 144.8 millones) agruparon el 20.6% y se contrajeron 18.6%.

Detalló que si bien la mayor parte de los sectores cerraron en azul, algunos sufrieron caídas, es el caso de la minería tradicional (-46.4%), metalmecánica (-4%), varios (-11.1%) y pesca para consumo humano directo (-25.8%).

Por sectores

ADEX mencionó que la agroindustria (US$ 163.1 millones) fue el más importante con un crecimiento de 5.1% y una participación de 23.2%, principalmente por sus despachos de uvas frescas (US$ 39.8 millones) y páprika (US$ 17.8 millones).

En segundo lugar en el ranking se posicionó el rubro químico (US$ 146.8 millones), destacando el ácido sulfúrico (US$ 36.2 millones) y los neumáticos (US$ 10 millones).

También se exportaron productos de la siderometalurgia (US$ 89.7 millones), minería no metálica (US$ 34.3 millones), textil (US$ 30.5 millones), varios (US$ 25.9 millones), prendas de vestir (US$ 16.8 millones), pesca para consumo humano directo (US$ 8.7 millones) y maderas (US$ 3.1 millones).

En el caso de los envíos primarios, el primer lugar fue para la minería (US$ 64.1 millones), seguido de petróleo y gas natural (US$ 39.3 millones), agro tradicional (US$ 30.8 millones) y pesca tradicional (US$ 10.4 millones).

Destinos

A pesar de sufrir una contracción de 8.5%, Chile (con envíos por US$ 317 millones) fue el principal destino de las exportaciones peruanas a la AP. Destacaron los químicos (US$ 82 millones) y la agroindustria (US$ 57.1 millones), con variaciones de 28.4% y -16.6%.

Las partidas importantes fueron ácido sulfúrico (US$ 36.2 millones), molibdeno (US$ 23.3 millones), residual 6 (US$ 21.4 millones), grasas y aceite de pescado (US$ 9.9 millones), placas y baldosas (US$ 9.2 millones), entre otros.

En el caso de Colombia, este país importó bienes peruanos por US$ 219.3 millones, un crecimiento de 10.6%. La siderometalurgia (US$ 69.1 millones) fue el rubro más preponderante.

Entre los productos más solicitados se puede mencionar al alambre de cobre refinado (US$ 46.5 millones), los demás cafés sin descafeinar (US$ 21.8 millones) y zinc sin alear (US$ 10.1 millones).

La demanda de México fue por US$ 166.3 millones, un incremento de 18.2% respecto al primer trimestre del 2021. La agroindustria (US$ 75.3 millones) fue la actividad líder, resaltando las uvas frescas y la páprika.

También se despacharon productos químicos (US$ 27.5 millones), de la minería tradicional (US$ 19 millones), siderometalurgia (US$ 10.9 millones), entre otros.

