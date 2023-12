POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES

El economista Baca Campodónico ha aparecido en diversos medios y eventos planteando una serie de opiniones sobre la propuesta legislativa elaborada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para el congresista José Enrique Jerí. Sus argumentos, sin embargo, son la defensa de una ley que no existe.

Es más, sus propuestas coinciden con las de diversos especialistas y centros de pensamiento, y deberían ser incluidas en un debate para crear desde cero una Ley de Industrias adecuada, y eliminar de una vez por todas el panfleto populista que aún circula por la Plaza Bolívar.

Primero, Baca Campodónico destaca la importancia de incentivos como la reinversión de utilidades y devoluciones por generación de nuevo empleo formal, citando experiencias exitosas en naciones asiáticas y en el sector agroexportador local. Además, enfatiza la necesidad de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico como motores fundamentales para mejorar la Productividad Total de Factores (PTF) y así mantener la competitividad a nivel internacional. Todo esto es muy valioso, pero no está planteado ni de lejos de forma adecuada en la actual iniciativa SNI.

Por otro lado, el doctor en Economía plantea una necesaria evaluación de impacto de los incentivos que se puedan brindar, pero el problema con la iniciativa SNI es que no define bien el universo de beneficiarios, y quiere priorizar solo a la industria nacional, algo que es inconstitucional y rompe con el mismo principio que plantea Baca: si se van a plantear incentivos, exoneraciones o medidas de apoyo, deben ser para TODOS, no para algunos.

Baca no habla de exoneraciones territoriales o de privilegios para contratar con el Estado, porque, entendemos de buena fe, no podría estar de acuerdo con medidas populistas que además de ineficaces son mercantilistas. Quizás Baca sabe que otorgar trato preferencial en compras públicas a empresas que utilicen insumos nacionales podría generar tensiones comerciales y afectar la eficiencia del proceso productivo.

Para avanzar más rápido, el economista plantea medidas que no están en la ley SNI. Y no solo Baca, muchos economistas y centros de pensamiento comprometidos con este tema han afirmado en diversas oportunidades que para impulsar la industria (no solo la nacional, toda la industria) se debe reformar la actual legislación laboral, el sistema tributario, promover nuevo trabajo formal, nueva inversión real y medible, y si se van a generar incentivos especiales, estos deben ser aplicados a todos los sectores bajo un estudio técnico sumamente sólido que resguarde el balance entre la reducción inicial en la recaudación y su incremento posterior.

En todo caso, lo que queda claro es que Baca está mucho más cerca de un debate técnico y abierto sobre la promoción de la industria en el Perú, no solo la nacional, mercantilista o proteccionista, sino TODA la industria. Desde la Asociación de Contribuyentes esperemos que se abandone la iniciativa actual, inútil en todo sentido, y se inicie un debate mucho más alturado sobre el tema.