La encuesta de Datum de noviembre refleja que el 40% de los encuestados considera que la situación económica mejoraría de otorgarse las facultades para legislar en materia económica, solicitud que será presentada por el Ejecutivo .

Asimismo, el 38% considera que no habrá ningún cambio, el 11% cree que la situación empeorará y el otro 11% no conoce del tema. La premier Mercedes Aráoz anunció el 21 de agosto que solicitará al Congreso facultades para legislar en dos temas: reactivación de la economía y defensa civil. Hasta el momento, voceros de algunas bancadas como las del Apra, Fuerza Popular, Frente Amplio y Nuevo Perú, se han opuesto al pedido.

El sondeo también señala que el 50% piensa que la reactivación de la economía sería suficiente para percibir una mejora en el país; el 38% manifestó que no y el 12% no contestó.

Datum Datum: Legislar en materia económica. Datum

Empleo juvenil

Por otro lado, el 84% de personas considera que el Gobierno debe proporcionar incentivos a las empresas para que estas empleen a más jóvenes; el 13% contestó que no se deben dar incentivos y el 3% no detalló.

Finalmente, el 77% de encuestados está de acuerdo con la propuesta de que los sueldos de los trabajadores sean abonados en el sistema bancario, el 16% está en desacuerdo y el 7% no precisa.

Dato

El 61% de peruanos considera que la actual legislación laboral dificulta que las empresas puedan contratar personal, 6% más que el resultado obtenido en setiembre.