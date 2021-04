Las deficiencias en el sector salud hoy más que nunca han quedado al desnudo con la pandemia del nuevo coronavirus, y no solo en materia de infraestructura hospitalaria, también se ha hecho evidente el déficit de personal médico, la ineficiencia en los gastos, el pobre PBI en salud, entre otras falencias.

Todos estos desafíos por cumplir – y que el país arrastra desde hace décadas- dieron pie al desarrollo de Nódica Salud, el primer hub de innovación de esta industria que apunta a contribuir en atenuar esta realidad con soluciones sostenibles e innovadoras que puedan escalar y agreguen valor a los diferentes actores de este ecosistema, explica su representante y gerente de planeamiento estratégico de Roche Perú, Jéssica Noriega.

Cuenta que si bien en Roche es donde nació esta iniciativa y bajo su batuta, la idea es que otros laboratorios también se unan porque finalmente es un problema que atañe a todos. “Hoy ya somos ocho personas a cargo del proyecto y también estamos trabajando con el asesoramiento de Liquid, en el tema de innovación”, precisa.

En ese sentido, explica que Nódica es una plataforma colaborativa que busca conectar a diferentes actores del ecosistema de salud con el sistema de innovación (startup), con el objetivo de generar alianzas e impactar positivamente en la experiencia de pacientes, sus familiares y la sociedad en general y en sí de transformar y modernizar este sector. “Roche se ha planteado ser un habilitador y un puente entre estos dos universos; además en su visión tiene como objetivo ser mucho más que un comercializador de medicamentos, para pasar a ser un aliado y promotor del desarrollo de soluciones de salud en un sistema tan complejo como el peruano”, enfatiza.

PRIMER RETO

El primer reto que se ha planteado el hub es crear mecanismos innovadores de financiamiento que permitan a pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer, recibir tratamiento, ya sea porque no cuentan con un seguro de salud y no tienen los medios económicos para costearlo o porque la entidad de salud no lo cubre por alguna razón, precisa Noriega.

“La convocatoria se abrió en marzo y hasta hoy las fintech, insurtech, crowdfunding o afines tienen plazo para enviar sus propuestas alineadas a la meta antes mencionada”, refiere.

Acota que ante la pandemia muchos pacientes han dejado de recibir tratamiento por falta de digitalización, de modernización en los sistemas, entre muchas otras cosas.

Por ahora, Roche se ha aliado con las empresas Shift, Pecap, FinTech Perú y Asedi en este reto; además está patrocinado por el programa de ayuda económica “Por ti”, liderado por el laboratorio con apoyo de Liquid, el cual apoya a pacientes sin un seguro privado de salud, brindándoles descuentos para que puedan tener acceso a un diagnóstico y tratamientos de última generación.

Indica que este desafío en particular “financiamiento inteligente para la salud”, el primero de muchos y con el que buscan llegar de 100 a 1.000 pacientes este año, fue identificado a través de un mecanismo denominado convocatorias abiertas, que se encarga de descubrir proactivamente cuál es la necesidad existente en el sistema.

“Las startups que trabajen con nosotros podrán participar de un programa de cooperación con expertos en salud, donde pondrán a prueba los modelos propuestos con la data que necesiten. Las soluciones que tengan mayor impacto pueden crecer e, incluso, ser replicadas o abrirles las puertas de otras subsidiarias de Roche en el mundo”, puntualiza.

