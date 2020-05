Según la norma dictada por el Ejecutivo, las empresas peruanas que ofrezcan servicio de comercio electrónico que hayan facturado menos de S/3 millones en 2019 y no tengan vehículos propios y dos o más locales quedarán fuera del prometido reinicio de actividades del Gobierno. Las condiciones que ha establecido el Poder Ejecutivo para su funcionamiento a través del protocolo sanitario para esta actividad benefician solo a los retailers.

Los criterios de focalización territorial de la norma apuntan a permitir las ventas por Internet solo a los grandes negocios. La norma establece que, además de estar debidamente inscritas en la Sunarp y tener licencia de funcionamiento, lo que es normal, las empresas que comercialicen de manera electrónica deberán realizar las entregas mediante servicios de reparto autónomo, lo que implica vehículos de transporte propio. De aprobarse tales criterios, estos terminarían perjudicando a la empresa peruana promedio que opera en este sector.

Mario Zúñiga, líder del área de Competencia y Mercados de la consultora EY (antes Ernst & Young), sostiene que la norma da una amplia ventaja a los grandes retailers.

Al ser consultado sobre cómo se afectará a los pequeños y medianos comercios peruanos, el especialista explica: “Hoy, que el canal online es su único salvavidas, les están diciendo cómprate (un vehículo de reparto). Implementar una persona más a tiempo completo y comprar un camión requiere un capital. Con esto le estás dando ventaja al que ya tenía esta capacidad instalada”.

“Si esta fuera una carrera, a algunos competidores, los más grandes, se les está dando la oportunidad de partir primero”, agrega el especialista.

EFECTO NEGATIVO

Esta situación distorsionaría la competencia porque los grandes almacenes, al tener un alto volumen de ventas, pueden permitirse un canal de entregas propio, que implica contratar más personal y contar con motos, furgonetas o vehículos más grandes para las entregas. Y esto es algo que los más pequeños no pueden permitirse en estas circunstancias. Esas empresas solucionaban el reparto mediante envíos por courier o servicios logísticos.

A pesar de esta realidad, la disposición del gobierno se ha centrado en dejar de lado a la cadena logística y de distribución que acompañaba las ventas por Internet tradicionalmente e incluso ha hecho modificaciones que podrían generar la concentración de más personas para una tarea de manera innecesaria.

“El protocolo mismo dice que en el despacho de mercadería, el conductor del vehículo únicamente está designado para eso, no pudiendo desarrollar labores de carga ni descarga. Es decir, si me compran un televisor, un señor debe manejar el auto y otro debe entregar el televisor. Y si fuera un mueble, debería haber un tercero”, comenta Zúñiga, y luego reitera que la peor parte se la llevarán las pequeñas y las más jóvenes empresas que no cuentan con esos activos.

“A los pequeños comercios, que ya estaban ahogándose, ahora los van a ahogar más”, advierte.

Es evidente que el Gobierno no tuvo criterio para dictar esta norma o, peor, permitió la injerencia de los grandes que siempre se quieren comer a los chicos. Es imperativo que se revise tal disposición. El comercio electrónico ayuda a evitar las aglomeraciones y debe estar al alcance de la mayoría.

TENGA EN CUENTA

-Las empresas autorizadas podrán operar únicamente dentro de Lima Metropolitana, según la norma.

-También deben acreditar que, por lo menos, el 2% de su facturación del año pasado correspondió a ventas a través de sus plataformas de comercio electrónico.

-El horario de atención deberá ser definido por cada empresa y deberá ser compatible con las disposiciones de la autoridad competente.

-Muchas empresas peruanas solían aprovechar el comercio electrónico para impulsar su ventas durante campañas como el Día de la Madre y los Cyber Days, que se realizan la próxima semana.

TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus: ¿Es un buen momento para invertir en la bolsa de valores?