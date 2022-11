La concesionaria de la vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, ‘Lima Expresa’, anunció que el 100% de sus casetas de peaje, 57 en total, ya cuentan con la opción de pago con tarjetas de crédito y débito sin contacto o contactless, gracias a la tecnología implementada por Izipay.

Este método de pago que empezó a desplegarse de manera gradual desde el 2020, ha permitido que a la fecha más de 4 millones de conductores realicen transacciones de forma más rápida, segura y sencilla, considerando que solo se toma aproximadamente 10 segundos desde que llega y paga, ayudando así a la fluidez de la vía.

Pablo Pascuttini, director de operaciones de Lima Expresa, resaltó esta nueva forma de pago por parte de los conductores. “Lograr que el 100% de nuestras casetas de peaje cuenten con este sistema de pago ha sido parte de un trabajo articulado que hemos venido realizando de manera progresiva junto con Izipay, y que ha tenido una muy buena respuesta por parte de los clientes, ya que se incrementó el uso de esta modalidad de pago en un 42% respecto al 2021. Seguimos trabajando para mejorar la experiencia en nuestras vías, con alternativas seguras y eficientes”.

Christian Alvarado, Director de Estrategia, Marketing, Ventas y Producto en Izipay, mencionó que, sin duda, la tecnología contactless aporta una mejor experiencia de pago a los clientes, y muchos beneficios a las empresas que la usan porque experimentan transacciones rápidas y ágiles; así como mayores eficiencias operacionales al disminuir el uso de efectivo. “En Izipay estamos constantemente identificando oportunidades para cambiar lo que no tiene sentido, para que comprar y vender sea más fácil, y -en este caso- pagar sea más rápido”, aseguró.

Para utilizar este nuevo beneficio, los clientes solo deben acercar su tarjeta al lector de POS de Izipay en el exterior de cualquiera de las 57 casetas de la concesión, con tecnología contactless, y recibirán de inmediato su boleta de pago.

No es necesario que el cliente firme o digite su clave. Es importante mencionar que esta es una alternativa segura para muchos conductores que prefieren no utilizar efectivo, y que este medio de pago no demanda un recargo adicional por su uso.





