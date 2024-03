Una persona está sobreendeudada cuando destina un porcentaje superior al 70% de sus ingresos en forma mensual para atender deudas. Alfredo Marín, subgerente de productos pasivos minorista de BanBif, recomienda realizar acciones concretas para evitar caer en esta situación:

Elaborar y respetar el presupuesto Con la ausencia de un presupuesto es muy probable que uno se exceda, lo financie y vuelva a excederse, entrando en una vorágine complicada. Empresas, instituciones, entidades multilaterales, bancos, gobiernos, todos manejan un presupuesto, no gastan sin saber hasta dónde poder hacerlo, las personas y familias también deberían hacerlo, porque da visibilidad para tomar conciencia y decisiones acertadas financieras.

Aprender a decirte que no. Es importante determinar qué gastos se hacen y cuáles no, por ejemplo, no se debe financiar una fiesta tomando deuda a pagarse en tres años. No debe remodelarse la sala pagando con una tarjeta de crédito, etc. Lo que sobre endeuda son los egresos, los gastos, eso es lo que debe cuidarse.

Tome decisiones en pro del ahorro. Pequeñas decisiones para un cambio financiero, por ejemplo, reutilizar la mochila escolar del año pasado, vender los libros que ya no usa, unirse a dos amigos y comprar por docena o al por mayor, desde alimentos, útiles, etc., cambiar las luminarias de la casa por otras de menor consumo, desenchufar por las noches todo el electro que se sea posible, etc. Cuando se trata de ahorrar, hay muchas cosas que van sumando a la alcancía.

Pero si la persona ya está sobre endeudada, se trata de una situación delicada, que requiere un análisis del caso concreto. Ante esta situación el directivo brinda algunas sugerencias:

Cuidar la calificación crediticia y actuar rápido. Buscar mantener vigente las obligaciones para poder consolidarlas (compra de deuda y/o agruparlas), pues si se cae en mora y se cierra el mes con el vencido, la calificación crediticia cambia automáticamente y se deja de ser sujeto de crédito perdiendo oportunidades de consolidar y bajar costo.

Pagar la deuda más cara primero. Porque tiene mayor carga financiera, por ejemplo, la que tiene más tasa de interés como una tarjeta de crédito, pero si tiene un préstamo de vivienda, ese es el primero a mantener al día por la relevancia y consecuencias que podría generar.

Conversar con el acreedor pronto. Antes que se deteriore la posición, busque en la entidad bancaria algún tipo de facilidad, como una reprogramación, donde la cuota calce con tus ingresos.

Refinancie. Si la deuda ya está en mora, la reprogramación y consolidación es más difícil, porque tiene un costo para la entidad acreedora (más provisiones contables en línea con la calificación crediticia), buscar refinanciar la deuda es una opción, con una cuota que se acomode a los ingresos, la idea es que vaya saliendo una a una de las deudas, ya que todas al mismo tiempo generalmente no es posible atender.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO