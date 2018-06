Clase media crece 36% en esta década pese a desaceleración

Un paso necesario para salir de la pobreza es posicionar al Perú como un país de clases medias y es precisamente ese sector el que viene creciendo continuamente. Entre 2011 y 2017, la clase media pasó de 9’847,000 personas a la cifra de 13’405,000, suponiendo un crecimiento acumulado de 36.1% en menos de 10 años.

Pero, ¿qué significa ser de clase media y qué consecuencias tiene el aumento de este grupo para el país?

CLASE MEDIA A SALVO



Es un término económico que se refiere al conjunto de la población cuyo ingreso está por encima de los US$10 y por debajo de los US$50 diarios. Es importante diferenciarlo de la porción vulnerable de ciudadanos que perciben ingresos menores a US$10 pero mayores a US$4 por día, que no son parte de la población pobre.

Lo que caracteriza a la clase media, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep), es que, debido a sus ingresos, está a salvo de caer en situación de pobreza de forma sostenida en el tiempo.

EL GRAN SALTO



El rápido crecimiento del PBI en los últimos años dio el impulso necesario para lograr estos resultados.

César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep, indicó que al dinamizarse la economía, aumenta la demanda por empleo a nivel nacional, lo que aumenta la posibilidad de conseguir mejor trabajo y, consecuentemente, ingresos más altos.

Por lo tanto, una economía activa ayudaría a reducir la pobreza haciendo que personas de este grupo pasen al sector vulnerable y que estos últimos pasen a ser parte de la clase media. Y son esos trabajadores mejor pagados los que pueden mejorar su productividad a través de inversión en educación y salud.

“Si el Perú crece menos de 3.5%-4%, no puede darles empleo a los 270,000 jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo todos los años, ni bajar la pobreza”, señaló el ejecutivo. Sin embargo, incluso este crecimiento sería insuficiente para mejorar a aquellos que están subempleados.

INFORMALIDAD LABORAL



Cuando se habla de subempleo, nos podemos referir a subempleo por horas, cuando se trabaja por menos tiempo del que se desea trabajar, o a subempleo por ingresos, cuando se gana menos de lo que corresponde. Este tipo de trabajo es muy común en el Perú, donde la informalidad alcanza un 70%, pero es importante para el subempleado porque le permite salir de la pobreza.

En una economía que no crece, la remuneración del subempleo hace al trabajador vulnerable y no necesariamente lo posiciona dentro de la clase media. El trabajo informal no brinda beneficios sociales o incluso un salario mínimo. Por eso, se trata de que, con el tiempo, los asalariados pasen a un empleo adecuado, ubicándose en la clase media y reduciendo la informalidad en el sector.

AGENDA DE GOBIERNO



Según Peñaranda, el ritmo de crecimiento es la amenaza más grande para la clase media. “Pero preocuparse del crecimiento por sí solo es insuficiente, también se necesita invertir en capital humano”, dice. Para aumentar la productividad y mejorar las condiciones de vida de los peruanos se necesita intensificar la reforma de la educación e iniciar la reforma de la salud.

Asimismo, señaló que priorizar la innovación es imprescindible para generar mayor valor agregado.

“Tenemos que adaptar las tecnologías que hay en el mundo a nuestra realidad para diversificar los productos”, concluyó Peñaranda.

SABÍA QUE



- La población económicamente activa es de 17’216,000 personas y ha aumentado 37.8% desde 2001.



- Entre los gobiernos de Toledo, García y Ollanta, la PEA ocupada aumentó más durante el periodo de Toledo (10.6%) y aumentó menos durante la gestión de Ollanta (4%).



- El subempleo por ingreso en el país es 14 veces mayor al subempleo por horas.