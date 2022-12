La economía peruana se está desacelerando y la confianza empresarial sigue pesimista. Para Carlos Oliva, exministro de Economía, esta situación se mantendrá y tendrá impacto en la generación de empleo.

Según la última encuesta del BCR, la mayoría de expectativas empresariales son pesimistas. ¿Qué se espera para 2023?

Las expectativas empresariales ahora están muy relacionadas con la crisis política y la incapacidad del gobierno de hacer una buena gestión. Mientras no haya un cambio radical, lo más probable es que continúen en ese nivel (pesimistas por debajo de los 50 puntos).

¿Cuál será el impacto de la presencia de Betssy Chávez en el premierato tomando en cuenta que ella impulsó la Agenda 19?

No creo que su presencia aumente las expectativas, todo lo contrario. Aunque al final es un tema de incertidumbre porque no sabemos si va a durar, si le darán la confianza o qué pasará con el presidente. Estamos en una vorágine de incertidumbre y eso hace que las empresas inviertan lo mínimo.

Incluso se espera que la inversión privada caiga el próximo año.

El indicador de expectativas es lo que de alguna manera te está señalando lo que pasará en la inversión privada. Mientras las expectativas estén en el tramo pesimista, lo más probable es que la inversión no crezca o caiga.

¿Qué implica esta caída?

El país necesita que la inversión privada crezca 8%, 10%, 12%, y si estamos en alrededor del 0%, va a haber un gran problema en la generación de empleo y también en el crecimiento futuro porque la inversión está vinculada con el crecimiento del país.

Desde el Ejecutivo culpan del menor crecimiento principalmente al panorama internacional.

Son las dos cosas, la situación internacional y la nacional. En el Consejo Fiscal hace unos meses dijimos que la situación internacional viene complicada y no nos hicieron mucho caso. Recién nos están haciendo caso. Pero también viene la parte interna, que a nadie del gobierno le gusta reconocer, pero es clarísimo que las expectativas están vinculadas al panorama interno.

¿Impulso Perú impactará en el PBI?

Si va a tener impacto, será muy marginal porque el tema de fondo es la confianza. Imagínate que tienes una semilla, muy productiva, pero si la tiras en una alfombra, no va a crecer, necesitas ponerla en una tierra fértil para que florezca. Acá pasa algo parecido, tú puedes sacar medidas, pero por el tema de confianza no va a tener el impacto esperado. Las medidas se dan para que aumente la inversión y la inversión no se da por un tema de desconfianza.

Al ritmo de crecimiento de ahora, ¿en cuánto tiempo llegaremos a los niveles de pobreza de 2019 (20.2%)?

Pueden pasar varios años. El último dato oficial fue de 25.5% en 2021, y en el mejor de los casos en 2022 será alrededor del 24%, o hasta 25%. Estamos lejos de regresar al nivel prepandemia. Si la economía crece por debajo del 3%, lo más probable es que nos estanquemos entre 24% y 25% hasta que el crecimiento del PBI crezca a tasas por encima del 4%.

DATOS

Carlos Oliva aseguró que para 2023 se espera un impacto negativo en la recaudación tributaria por los menores precios mineros.

“Si seguimos con la toma de empresas mineras, ayer Las Bambas, hoy Inmaculada, definitivamente eso podría afectar el Impuesto a la Renta”, afirmó.

“El próximo año se espera una caída fuerte de la inversión minera y no hay expectativas para que en los próximos años pueda avanzar. Con los problemas que no se solucionan, y a los que solo se les pone parche, es difícil la recuperación”.

