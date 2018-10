Carlos Alberto Boloña Behr falleció a los 68 años de edad. Fue un economista dos veces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del régimen de Alberto Fujimori. La primera vez entre 1991 y 1993, y la segunda entre julio y noviembre del 2000.

Boloña realizó sus estudios de pre grado en la Universidad del Pacífico y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Iowa y un doctorado en Economía en la Universidad de Oxford, convirtiéndose en el primer peruano en obtener tal grado en esta última casa de estudios.

Su primera gestión finalizó luego de que renunciara al cargo de ministro de Economía para pasar a ocupar la presidencia del directorio de AFP Horizonte, una entidad que surgió luego de que Boloña impulsara la creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Después fue director ejecutivo de Nicolini Hermanos S.A (1994-1996), rector de la Universidad San Ignacio de Loyola (1995-2000), presidente del directorio de Domino´s Pizza en Perú (1995-2000) y miembro del directorio de Financiera CMR S.A. y Saga Falabella S.A entre junio y julio del año 2000.

La ola privatizadora Boloña destacó como titular del MEF por ser el impulsor de la política económica neoliberal de la década de los 90, con reformas aún más radicales que las observadas en Estados Unidos y Japón.

En su primera gestión, la política económica peruana contempló privatizaciones de varias empresas estatales, las cuales fueron parte de las reformas que aplicó el Perú para reactivar la economía nacional y solucionar, de manera coordinada con el Banco Mundial, a los retrasos de los pagos de la deuda externa.

Como se recuerda, las medidas aplicadas también incluyeron una mayor liberalización del comercio y el sector financiero, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad macroeconómica.

En una entrevista con Caretas (1999), precisó que como ministro se arrepentía de las cosas que "no pudo avanzar", de no haber flexibilizado más el mercado laboral y de no haber acelerado las privatizaciones. También dijo arrepentirse de "los 70 decretos firmados por todos los ministros y que nunca salieron".

"Y me arrepiento de haber creado ese Frankenstein que es Indecopi", agregó en su momento.

Líos familiares

En julio de este año, el ex ministro fue denunciado por su hermano, Fernando Boloña, por supuestamente haber vendido la casa de su madre, una mujer de 90 años sin el consentimiento de ella, ni de la familia.

El resto de hermanos sospecha que se aprovechó del estado de salud de su madre, quien sufrió de siete pequeños derrames cerebrales, para hacer que coloque su firma en un documento con el que pudo realizar la venta del predio por más de US$3 millones.

Fuera de los escándalos, su hija Joanna Boloña se desempeña como conductora de radio y televisión peruana. Además, es periodista deportiva, su último libro se tituló "Hola Rusia".

La reparación civil que nunca llegó

Ayer, el Poder Judicial había declarado improcedente la solicitud de Carlos Boloña Behr para no pagar una reparación civil de S/3 millones que adeudaba con el Estado por la comisión de delitos de corrupción de funcionarios, falsedad ideológica y otros, durante el periodo en que fue ministro.

Esta reparación civil se le impuso, después que se comprobara que autorizó un pago de US$15 millones en favor de Vladimiro Montesinos para que este escapara a Panamá cuando Boloña era titular de Economía y Finanzas.