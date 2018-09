Agroexportaciones crecieron 16.6% en julio

El aumento de las agroexportaciones durante el mes de julio fue de 16.6%, con ello, su valor superó los US$3,927 millones.

Además, US$2,873 millones corresponden a productos tradicionales, o sin valor agregado, que registraron un alza del 21% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, el crecimiento de los productos no tradicionales, o con valor agregado, no corrió con la misma suerte y solo creció 6% el pasado julio, alcanzando la cifra de US$1,055 millones.

“El menor crecimiento no tradicional se explica por el comportamiento de las agroexportaciones (US$ 442 millones), que presentó un alza de tan solo 0.2% y de las prendas de vestir (US$ 82 millones) que retrocedieron en -2.6%”, indicó Juan Varilias Velásquez, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Pero, el presidente del gremio destacó que un mes malo no definiría la tendencia de las exportaciones no tradicionales, además todavía no empieza la temporada alta, con lo que “debemos estar atentos a la evolución de las exportaciones en los meses futuros para recién definir se hay un cambio”.