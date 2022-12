Se fue de avance. Arturo Vidal no se guardó nada y ‘disparó' contra Kylian Mbappé luego de que la selección francesa no pudiera en la tanda de penales de la gran final ante la Argentina de Lionel Messi. ¿El recado? La vez que el galo subestimó al fútbol sudamericano.

Y es que el delantero francés, meses atrás, aseguró que el fútbol en Sudamérica “no era tan avanzado”, a diferencia del europeo. Ayer el mismo fútbol le dio un bofetón, pues cayó ante un sudamericano en la final de la Copa del Mundo. ¿Qué dijo exactamente?

“Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, indicó con cierta dosis de petulancia el galo. El ‘Rey’ no dejó pasar la ocasión para recordarle sus palabras.

“No los busques que te sale el cuco. Aprende de los que inventamos el fútbol: Sudamérica”, indicó el futbolista chileno en sus redes sociales, usando una imagen en donde aparecía Mbappé.

Publicación de Arturo Vidal en su cuenta de Instagram.

“No está tan avanzado como en Europa”

Unas declaraciones que lo pusieron en el ojo de la tormenta han sido las que más le han recordado a Kylian Mbappé hoy, luego de no poder superar a la selección argentina en la final de la Copa del Mundo en Qatar. ¿Lo recuerdas?

En mayo de este año, en medio de una entrevista, el joven delantero fue consultado sobre el fútbol en Sudamérica, mientras se hablaba de las aspiraciones que tenía para el Mundial Qatar 2022.

La cita fue muy recordada por los sudamericanos, quienes sacaron en cara estas palabras luego de perder la final del mundial, precisamente ante una selección de nuestro continente: la Argentina de Messi.

Pese a que anotó un triplete en la final, no le alcanzó, pues empató ante la albiceleste con dos tantos de su compañero en el PSG, el astro Lionel Messi, y otro de Ángel Di María.

Esto llevó a que la final se determinara desde los 12 pasos, en donde Argentina aprovechó que Coman y Tchouaméni fallaran sus lanzamientos para proclamarse como los monarcas del fútbol mundial.

