Simone Biles contó que fue víctima de abuso sexual por Larry Nassar

La reconocida gimnasta Simone Biles reveló este lunes que fue víctima de abuso sexual por parte de Larry Nassar, ex médico del equipo olímpico de Estados Unidos e instructor en la Universidad Estatal de Michigan, quien fue condenado a 60 años de prisión por pornografía infantil.

Larry Nassar también fue acusado por 140 mujeres —incluidas menores y campeonas olímpicas— de haberlas sometido a abusos sexuales entre 1998 y 2015. Está previsto que este mes se dicte sentencia por estas denuncias que él mismo admitió el pasado 24 de noviembre.

El ex médico de 54 años reconoció haber penetrado con sus dedos sin guantes a las niñas mientras simulaba reconocimientos médicos.

LA CARTA DE SIMONE BILES



“La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, graciosa y con energía. Pero, últimamente me he sentido rota y cuanto más trato de apagar esa pequeña voz en mi cabeza, más alto me grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia. Yo también soy una de las supervivientes que sufrió abusos sexuales por parte de Larry Nassar”, escribió Biles en Twitter.

La gimnasta se preguntó por mucho tiempo si ella era culpable de los abusos de su médico, pero hoy sabe que no es así. Simone Biles, incluso, se calificó como sobreviviente como muchas de las otras víctimas del sometimiento.

“Durante muchos años me pregunté: ‘¿Fui muy inocente?, ¿fue mi culpa?’ Ahora ya sé la respuesta a esas preguntas. No. No fue mi culpa. Tras escuchar las valientes historias de mis amigas y otras supervivientes, sé que esta horrible experiencia no me define”, escribió la deportista que obtuvo cuatro medallas de oro a sus 19 años en los Juegos Olímpicos de Río 2016.