Perú enfrentará este jueves a Colombia por las Eliminatorias a Qatar 2022 pero no deja de pensar en la próxima Copa América 2021 que se disputará este mes en Brasil. Ricardo Gareca anunció en mayo una lista preliminar de 50 futbolistas para la competición continental y, a estos, este martes se le sumaron diez más.

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la blanquirroja reveló que, del medio local, Ricardo Lagos y Jairo Concha de Alianza Lima; Alejandro Duarte, Johan Madrid y Gianfranco Chávez de Sporting Cristal; Kevin Sandoval de Cienciano, Jefferson Nolasco de César Vallejo y José Rivera de Cusco FC entrenarán con el equipo pensando en el torneo.

A ellos se le suman Matías Succar (Sport-Klub LASK de Austria) y Fernando Pacheco (Club Juventude de Brasil), que juegan en el fútbol del extranjero.

Recordemos que los mencionados aún no son confirmados para la Copa. Gareca los llamará para trabajar con ellos viendo si están en condiciones o no de ser parte de la nómina final de 23 que será revelada durante este mes de junio.

Selección Peruana amplió lista de convocados para Copa América.

Ricardo Gareca no está a favor de la Copa América en Brasil

Brasil fue confirmado, nuevamente, como organizador de la Copa América 2021. Conmebol hizo oficial el anuncio y diversas personalidades del gobierno apoyaron la decisión. Esto no terminó de dejar de lado las críticas.

Ricardo Gareca explicó en conferencia de prensa que en Sudamérica “ningún país no tiene inconvenientes para realizar el evento”, pero no le gusta que se vayan a jugar los partidos en Brasil. “No me parece que la Copa América se vuelva a jugar ahí. Acá en Sudamérica todo es un desastre. No es justo que se vuelva a repetir una Copa América en Brasil. Me parece que se debió ver otras opciones”.

