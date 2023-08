Ricardo Gareca fue el técnico de la Selección Peruana por siete largos años donde nos clasificó a Rusia 2018, pero no pudo repetirlo para Qatar 2022; tras la eliminación, el ‘Tigre’ no resistió y se quebró.

Así lo contó Óscar Ruggeri, mejor amigo, compañero en Boca y River Plate y colega de comando técnico de Ricardo Gareca en el Elche de España, sobre las secuelas de la derrota en el repechaje entre Perú y Australia.

“Él lloraba (por la eliminación). Me acuerdo que lo llamé y estaba llorando. Me acuerdo y me emociono. Él tenía un sentimiento de pertenencia muy grande aquí”, recordó el campeón del mundo en el ‘86.

Vale recordar que, después de la eliminación de toda aspiración peruana por llegar a la última Copa del Mundo, Ricardo Gareca no siguió al mando de la ‘Blanquirroja’ tras no renovar con la FPF al mando de Agustín Lozano.

Pese a todo, el ‘Tigre’ se logró ganar el cariño y respeto de todos los peruanos, como quedó evidenciado cuando “estábamos entrando a un restaurant, la gente lo vio entrar, se puso de pie y lo aplaudió”.

“Me agarró una emoción que le hagan eso a mi amigo, le dije ‘Fa.. Ricardo qué fuerte que es esto con Perú’. En la calle es de locos, qué lindo”, recordó Óscar Ruggeri en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.





