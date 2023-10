Lo confirmó. Hace semanas se especulaba que, tras la lesión de Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula, el nombre de Santiago Ormeño empezaba a sonar en Videna. El mexico-peruano hace poco habló con la prensa, asegurando que Juan Reynoso lo había convocado para los encuentros ante Chile y Argentina de este mes.

“Ahora voy para allá, tenía un año que no iba, pero estoy seguro que hay un gran grupo, el profesor Juan Reynoso es un gran técnico y a penas comienza eso pero hay que sumar porque sino después se pone cuesta arriba y vamos a aportar nuestro granito de arena, ojalá se den las cosas”, indicó.

El delantero del FC Juárez agradeció la confianza brindada por el técnico de la selección peruana, asegurando que dará su mejor versión para estos vitales encuentros ante el clásico rival y la campeona del Mundo vigente.

“Acercamiento como tal no, simplemente me convocó, él me conoce y ya sabe como trabajo, pues valoro mucho que confíe en mi y voy a dar mi mejor versión”, aseguró sonriente el delantero.

Cabe recordar que Ormeño no es nuevo en la selección nacional, pues fue convocado para la Copa América cuando era Ricardo Gareca el entrenador de la blanquirroja. Ahí tuvo algunos minutos de presencia y, como recuerdo amargo, tiene el penal errado ante Paraguay, en el cual salimos victoriosos en la tanda desde los 12 pasos por los cuartos de final.

