Uno de los primeros pasos para poder solucionar un problema es que este existe. Esto no parece ser una opción para Juan Reynoso, quien hoy en conferencia de prensa indicó que la dura estadística de cero remates al arco en tres encuentros en lo que va de las Eliminatoria son cuestión de interpretación.

Al ser consultado por esta negativa cifra, que nos ha costado tres partidos sin anotar y solo un punto de nueve posibles, Reynoso descartó que sea un problema serio, pese al muy criticado planteamiento del pasado jueves en Santiago.

“La estadística es cuestión de interpretación. ¿Qué es disparo al arco? Debería ser un tema muy sencillo, yo vi que tiramos al arco, no fueron quizá a la portería. Hoy las estadísticas hablan de expectativas de gol, y estuvimos casi ahí. En remates al arco tal cual hay ocasiones que rematamos pero interceptaron sus defensivos”, señaló Reynoso.

“Es muy subjetivo, la verdad que hoy en el fútbol cuando priorizan la estadística, interpreto que no entienden tantas cosas del juego tan implícitas y terminan hablando de estadísticas, en este caso el tema puntual del último encuentro. No es tan así, no me queda claro a donde van con esas estadísticas”, agregó el entrenador.

Cabe recordar que Perú es la única selección que no ha rematado al arco en lo que va de las Eliminatorias, además de ser, junto a Paraguay, las únicas que no han anotado de momento en estas tres primeras fechas. Esto es algo que debe solucionarse cuanto antes, pues la cuarta fecha está cerca y la selección peruana enfrentará a Argentina, la campeona del Mundo.