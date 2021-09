Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022, este jueves 9 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de América TV y Movistar Deportes. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La selección peruana tendrá un duro desafío en Recife, cuando visite a Brasil, cómodo líder de las Eliminatorias y que llega descansado tras la suspensión del clásico sudamericano frente a Argentina, pocos minutos después de haber empezado el encuentro. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Arena Pernambuco.

Perú vs. Brasil: horarios del partido y canales

México - 7:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:30 p.m. - América TV y Movistar Deportes

Ecuador - 7:30 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 7:30 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 8:30 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 8:30 p.m. -

Paraguay - 8:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 8:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 9:30 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m. - SporTV

España - 2:30 a.m. (viernes 10 de septiembre)

Perú viene de conseguir un importante triunfo el domingo reciente a costa de Venezuela, a la que se impuso 1-0, con gol de Christian Cueva. Ese resultado le permitió a la ‘Blanquirroja’ subir al séptimo casillero, ahora con ocho puntos, a dos de la zona de clasificación a repechaje.

Para este compromiso, la ‘Bicolor’ no podrá contar con su goleador histórico Paolo Guerrero, debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Además, tampoco podrá participar el mediocampista Sergio Peña, quien no se recuperó al 100% de una lesión muscular.

Pese a las bajas confirmadas, el entrenador Ricardo Gareca decidió no convocar a ningún futbolista más y viajó con los veinticuatro deportistas que tenía disponibles.

De cara al partido, el ‘Tigre’ podría reforzar la mitad de la cancha e incluir a Wilder Cartagena, algo que provocaría que Edson Flores salga del equipo titular. Por lo demás, el equipo sería el mismo que empezó ante la ‘Vinotinto’.

Al frente estará Brasil, que ha conseguido veintiún puntos en siete presentaciones y que apenas jugó cinco minutos contra la ‘Albiceleste’ en el Neo Quimica Arena.

Una infracción sanitaria cometida por cuatro jugadores argentinos, que supuestamente dieron declaraciones falsas en su inmigración, sin informar que habían estado en el Reno Unido en las últimas dos semanas, derivó en una confusión que terminó con la suspensión del partido y ahora será la FIFA la que decidirá la suerte del esperado cotejo.

La principal novedad en la ‘Canarinha’ fue la exclusión en la lista de convocados del zaguero Marquinhos, quien debería cumplir una fecha de sanción ante Argentina, pero, ante la incertidumbre sobre la suerte del partido, el jugador no fue tenido en cuenta ante Perú y retornó a Francia, para unirse de nuevo al PSG.

Perú vs. Brasil: posible formación

Brasil: Weverton, Danilo, Lucas Veríssimo, Eder Militao, Alex Sandro, Casemiro, Everton Ribeiro, Gerson, Lucas Paquetá, Neymar y Gabriel Barbosa.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

La selección peruana logró recuperarse en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2002 tras vencer en un discreto partido a Venezuela. Ahora buscará obtener otro resultado positivo frente a Brasil.