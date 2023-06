Juan Reynoso no podrá contar con Gianluca Lapadula para el primer amistoso en Asia, pero con Paolo Guerrero sí; sin embargo, para el segundo, tendrá a ambos disponibles y tendrá que escoger a uno de ellos o ¿a los dos?

“Lo que más me gusta es que todos participemos. Después, los esquemas le corresponden al ‘Profe’. Para mí, como mediapunta, jugar con dos delanteros es algo bueno, pero creo que estamos para adaptarnos”, confesó Christian Cueva.

Asimismo, el ‘diez‘ de la Selección Peruana aclaró que el jugar con dos delanteros no es algo nuevo: “Siempre lo trabajamos. No es que no se trabaje, se trabaja mucho. Juan Reynoso está haciendo bien las cosas y eso nos pone felices”.





¿Cuándo jugará Perú en Asia?

La Selección Peruana jugará dos amistosos en Asia y el primero de ellos será en la ciudad de Busan, ante Corea del Sur el 16 de este mes; el segundo encuentro se disputará en Osaka, contra el representativo de Japón el 20 de junio.





